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Шмыгаль сделал заявление о тарифах на коммуналку для населения до конца зимы

Украина, Вторник 30 января 2024 13:54
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Шмыгаль сделал заявление о тарифах на коммуналку для населения до конца зимы Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров не планирует повышать коммунальные тарифы для населения до конца этой зимы. В частности, будут сохранены тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

Как отметил Шмыгаль, правительство продолжает поддерживать украинские семьи и сохраняет "льготный тариф на электроэнергию для населения", который остается на уровне 2,64 гривны за кВт*ч.

"В целом этой зимой правительство не планирует менять никаких тарифов для населения", - добавил премьер.

По его словам, сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется.

"После того, как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E", - сказал Шмыгаль.

Тарифы на коммуналку

По данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2023 год выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

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