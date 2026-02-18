Тупик: в разведке Турции сделали тревожное заявление о войне в Украине
Война, которую Россия развязала против Украины, достигла точки стратегического тупика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Национальной разведки Турции (MİT) за 2025 год.
Как отмечают в турецкой разведке, 2025 год прошел под тенью масштабных войн и стал периодом подрыва глобальных норм.
Действующий международный порядок продемонстрировал неспособность эффективно решать кризисы, что привело к переосмыслению стратегических балансов и стремительному изменению геоэкономических соотношений.
Глава Национальной разведки Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что в прошлом году традиционные угрозы все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.
"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России", - заявил он.
По словам главы разведки, "пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения".
Он также сказал, что Турция активно выполняет роль посредника, пытаясь способствовать уменьшению напряжённости и поискам мирного выхода.
Война в Украине
Напомним, ранее издание Politico сообщало, что на фоне активизации переговоров о мире Евросоюз рассматривает Турцию как ключевого регионального посредника и потенциального миротворца в Черноморском регионе.
Брюссель уже начал первые шаги для укрепления отношений с Анкарой в этом направлении.
Турция со своей стороны заявила о готовности направить в Украину свои миротворческие подразделения в случае достижения соглашения с РФ, а также взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности судоходства в Черном море.
Тем временем The New York Times пишет, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет уверенность в своем превосходстве на фронте.
По информации западных разведок, он рассчитывает на длительную войну и готов продолжать боевые действия еще как минимум два года, чтобы установить полный контроль над всей территорией Донецкой области.