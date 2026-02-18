ua en ru
Ср, 18 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Тупик: в разведке Турции сделали тревожное заявление о войне в Украине

Среда 18 февраля 2026 15:38
UA EN RU
Тупик: в разведке Турции сделали тревожное заявление о войне в Украине Фото: украинский военный на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Война, которую Россия развязала против Украины, достигла точки стратегического тупика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Национальной разведки Турции (MİT) за 2025 год.

Читайте также: Турция назвала условие, при котором отправит свои войска в Украину

Как отмечают в турецкой разведке, 2025 год прошел под тенью масштабных войн и стал периодом подрыва глобальных норм.

Действующий международный порядок продемонстрировал неспособность эффективно решать кризисы, что привело к переосмыслению стратегических балансов и стремительному изменению геоэкономических соотношений.

Глава Национальной разведки Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что в прошлом году традиционные угрозы все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.

"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России", - заявил он.

По словам главы разведки, "пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения".

Он также сказал, что Турция активно выполняет роль посредника, пытаясь способствовать уменьшению напряжённости и поискам мирного выхода.

Война в Украине

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что на фоне активизации переговоров о мире Евросоюз рассматривает Турцию как ключевого регионального посредника и потенциального миротворца в Черноморском регионе.

Брюссель уже начал первые шаги для укрепления отношений с Анкарой в этом направлении.

Турция со своей стороны заявила о готовности направить в Украину свои миротворческие подразделения в случае достижения соглашения с РФ, а также взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности судоходства в Черном море.

Тем временем The New York Times пишет, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет уверенность в своем превосходстве на фронте.

По информации западных разведок, он рассчитывает на длительную войну и готов продолжать боевые действия еще как минимум два года, чтобы установить полный контроль над всей территорией Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Турция Война в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"