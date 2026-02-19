ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мерц сделал пессимистическое заявление о завершении войны в Украине

Четверг 19 февраля 2026 11:22
UA EN RU
Мерц сделал пессимистическое заявление о завершении войны в Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит почти никаких шансов на скорое завершение войны России против Украины путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца, которое приводит на Spiegel.

Читайте также: Переговоры в Женеве: Зеленский рассказал о прогрессе на одном из треков

Мерц считает, что война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, или в военном, или в экономическом плане.

По словам канцлера Германии, разумные и гуманитарные аргументы не убедят российского диктатора Владимира Путина.

Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшему финансированию в экономическом плане".

Мерц сказал, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным.

"Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, лютый террор, у меня мало надежды", - заявил он.

Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул канцлер.

Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал: "Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию".

Канцлер Германии подчеркнул, что это актуально и сегодня.

"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - резюмировал он.

Переговоры в Женеве

В течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны.

Результаты этой встречи оказались неоднозначными.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, обсуждение политического блока вопросов было крайне непростым, хотя в военном направлении все три стороны продемонстрировали конструктивный подход.

Несмотря на определенный оптимизм в вопросах безопасности, издание Axios сообщает, что политическая часть переговоров фактически зашла в тупик.

В то же время в Белом доме дают более позитивную оценку результатам встречи, отмечая, что Украине и России удалось достичь "значительного прогресса" во время переговорного процесса в Женеве.

Подробнее о ходе переговоров и их результатах - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Фридрих Мерц Мирные переговоры Война в Украине
Новости
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"