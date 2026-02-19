Мерц сделал пессимистическое заявление о завершении войны в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит почти никаких шансов на скорое завершение войны России против Украины путем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мерца, которое приводит на Spiegel .

Мерц считает, что война закончится только тогда, когда одна из двух сторон будет истощена, или в военном, или в экономическом плане.

По словам канцлера Германии, разумные и гуманитарные аргументы не убедят российского диктатора Владимира Путина.

Поэтому, по мнению канцлера, целью европейских усилий является "предотвратить продолжение войны со стороны России в военном плане и ее дальнейшему финансированию в экономическом плане".

Мерц сказал, что считает "практически невозможным" восстановление нормальных отношений с Путиным.

"Когда я смотрю на этот режим и этот слепой, лютый террор, у меня мало надежды", - заявил он.

Также он считает, что "российская властная клика не может обойтись без войны в ближайшем будущем".

"Они должны поддерживать военную машину, потому что не имеют плана, что делать с сотнями тысяч солдат, некоторые из которых имеют серьезные травмы, которые возвращаются с фронта", - подчеркнул канцлер.

Также Мерц процитировал американо-французского историка Астольфа де Кюстина, который после длительных путешествий по России в XIX веке сказал: "Россия в наше время является самой выдающейся страной для наблюдателя, потому что в ней можно найти как глубокое варварство, так и самую высокую цивилизацию".

Канцлер Германии подчеркнул, что это актуально и сегодня.

"Сейчас мы видим эту страну в состоянии глубочайшего варварства. Это не изменится в ближайшем будущем, и мы должны это принять", - резюмировал он.