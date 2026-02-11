ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине: масштабы ущерба впечатляют

Украина, Среда 11 февраля 2026 00:11
UA EN RU
РФ уничтожила крупный завод по производству дронов в Украине: масштабы ущерба впечатляют Фото: кроме оборудования на заводе уничтожен запас оружия (ГСЧС Киев Facebook)
Автор: Маловичко Юлия

Впервые озвучен масштаб потерь после атаки РФ на главный завод по производству беспилотников для Lasar's Group в Украине. Убытки превышают десятки миллионов долларов.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил Павел Елизаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.

Читайте также: Глаза для Patriot и NASAMS: Украина получила уникальный радар Lanza, в котором отказывали США

Чиновник напомнил, как несколько месяцев назад шквал российских дронов уничтожил главный завод, который производит беспилотники для Lasar's Group - спецподразделения БпЛА в составе Национальной гвардии Украины, который стал одним из самых результативных формирований в войне.

Известно, что потери после атаки на завод впечатляющие - сгорело оборудование стоимостью около 35 миллионов долларов, включая большой запас оружия.

Ранее цель удара РФ и масштаб ущерба не разглашались.

Издание отмечает, что подобные обстрелы врага опустошали украинскую энергосеть и систему отопления в течение всей зимы, поскольку температура неоднократно опускалась значительно ниже нуля.

Следует отметить, что спецподразделение Lasar's Group отличается инновационным подходом - группа компаний построена по принципу "Формулы-1", с четким распределением ролей и акцентом на технологии и быстрой адаптации. Большинство его членов - бывшие гражданские, прошедшие специальную подготовку.

Подразделение активно применяет дроны для уничтожения российских средств ПВО (например, ЗРК "Бук" и "С-300В"), бронетехники и других целей на линии фронта.

Lasar's Group стал символом адаптации технологий в войне, сочетая ударные дроны, оперативные данные и эффективное использование беспилотных систем для ослабления потенциала российских войск.

Напомним, в Украине создают так называемый собственный антидроновий купол, для которого уже разработали лазерную ПВО и дешевые дроны-перехватчики. Это позволит противодействовать роям ударных БпЛА врага.

Речь идет о лазерной системе Sunray, которая способна сбивать дроны лучом. Разработку создали примерно за два года и за значительно меньшие деньги, чем подобные проекты в других странах.

Также украинские производители создали дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере, который уже запущен в серийное производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Новости
Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов
Конец эры "Шахедов"? Украина создала лазер против дронов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ