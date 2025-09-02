ua en ru
Рост продолжится: страны ЕС отчитались о рекордных расходах на оборону

Вторник 02 сентября 2025 13:13
Рост продолжится: страны ЕС отчитались о рекордных расходах на оборону Фото: страны ЕС отчитались о рекордных расходах на оборону (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Страны Евросоюза в 2024 году потратили на оборону рекордные 343 млрд евро. По плану, в следующем году расходы еще вырастут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Европейского оборонного агентства (EDA).

Как отмечается в документе, объем оборонных расходов вырос на 19% по сравнению с 2023 годом. Доля расходов на оборону от ВВП достигла 1,9%, что лишь на 0,1% меньше предыдущей цели НАТО в 2%.

При этом, в 2025 году, по прогнозам агентства, общая сумма оборонных расходов ЕС вырастет до 381 млрд евро, а их доля от ВВП превысит порог в 2%, достигнув 2,1%.

Ранее минимальный ориентир НАТО для стран-членов составлял 2% ВВП. Однако в июне этого года Альянс, в состав которого входит большинство государств ЕС, принял решение повысить целевой показатель до 5% ВВП до 2035 года.

Кроме общего роста расходов, 2024 год также стал рекордным по уровню инвестиций в научные исследования, разработки и закупки военной техники. Впервые этот показатель превысил 100 млрд евро, достигнув 106 млрд евро. В годовом измерении прирост составил 42%.

Европа усиливает армию

Напомним, ранее союзники Украины в Европе сообщили, что планируют обратиться к Евросоюзу за кредитами на десятки миллиардов евро, чтобы закупить вооружение для Киева, а также чтобы обновить собственные вооруженные силы.

Кроме того, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Польша готовит масштабную военную квалификацию в 2026 году - в медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек. Повестки поступят не только мужчинам.

