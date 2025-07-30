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Страны Европы хотят взять кредиты у ЕС на финансирование украинской армии, - Politico

Среда 30 июля 2025 11:56
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Страны Европы хотят взять кредиты у ЕС на финансирование украинской армии, - Politico Фото: страны Европы хотят взять кредиты у ЕС на финансирование украинской армии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Союзники Украины в Европе планируют обратиться к Евросоюзу за кредитами на десятки миллиардов евро, чтобы закупить вооружение для Киева, а также чтобы обновить собственные вооруженные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Накануне крайнего срока подачи заявок на новую схему займов для закупки оружия в рамках Механизма содействия безопасности для Европы на сумму 150 млрд евро, несколько стран ЕС сообщили изданию, что они рассматривают возможность использования этих средств для помощи Украине в защите от полномасштабного вторжения России.

Схема займов была предложена Комиссией в марте в рамках более широкой программы ReArm Europe и направлена на стимулирование оборонной промышленности Европы и уменьшение многолетней военной зависимости ЕС от Соединенных Штатов.

Кто будет участвовать в кредитной программе

По словам представителя ЕС по вопросам обороны Томаса Ренье, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва официально выразили заинтересованность в запросе займов.

Другие страны, включая Чехию, Латвию, Болгарию и Грецию, заявили, что сделают это до крайнего срока во вторник в полночь.

Франция, вероятно, также подаст заявку на получение займов, тогда как Германия, Швеция и Нидерланды, как ожидается, откажутся от участия в этой программе. При этом даже страны, которые не берут займы, все еще могут сократить стоимость поставок оружия, участвуя в совместных закупках.

Как будут возвращать средства

В Еврокомиссии предложили 45-летний срок для погашения займов и авансовых платежей до 15 процентов. Дешевые долгосрочные займы будут финансироваться за счет долга на уровне ЕС.

Страны с высоким уровнем долгов и дефицитов, такие как Австрия и Италия, менее охотно берут займы из-за опасений по увеличению существующего долга

Европа усиливает армию

Напомним, ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер отмечал, что Германия должна увеличить количество солдат до 460 тысяч. Речь идет как о резервистах, так и о действующих военных.

По его словам, такое количество солдат можно обеспечить с помощью или добровольной, или обязательной военной службы.

Также сообщалось, что Польша готовит масштабную военную квалификацию в 2026 году - в медкомиссию вызовут более 200 тысяч человек. Повестки поступят не только мужчинам.

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