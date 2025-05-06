Бундесвер хочет подготовить Германию к обороне от РФ: что предлагают военные

Россия значительно наращивает свое вооружение и может напасть на страны НАТО. На этом фоне Германии необходимо усилить оборону.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью DW заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер.

Он обратил внимание, что лучший способ сдержать нападение - это быть готовым к защите. И такая готовность проявляется не только в вооружении и усилении личного состава, но и в менталитете и стойкости населения и вооруженных сил.

Броер добавил, что у Германии должен быть потенциал для роста.

"То-есть мы должны увеличить численность наших вооруженных сил. Наши расчеты свидетельствуют, что мы должны выйти на 460 тысяч солдатов - как резервистов, так и действующих военных", - подчеркнул генеральный инспектор Бундесвера.

По его мнению, такое количество солдат должно быть обеспечено при помощи определенной формы военной службы - обязательной или добровольной. Это будет политическое решение.