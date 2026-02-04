Война против Украины - провал для Путина: Сибига назвал конкретные аргументы

Россия в войне против Украины терпит крах как на поле боя, так и в экономическом секторе. В течение 2025 года агрессор понес колоссальные потери, а темпы оккупации территорий остаются мизерными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X .

Читайте также: Цены выросли на 25%: в ISW разоблачили ложь Путина об уровне инфляции в России

Военный провал и "антирекорды" продвижения

Глава МИД отметил, что в 2025 году Россия потеряла 480 000 солдат (убитыми и ранеными). За такую ​​цену Москве удалось оккупировать только дополнительные 0,7% территории Украины.

Тенденция к замедлению продвижения россиян усилилась в январе 2026 года. Несмотря на ежедневные потери более 1000 человек, за месяц оккупанты смогли захватить лишь 0,04% территорий - это самый низкий показатель за последние 9 месяцев.

При этом в Донецкой области за два последних года (с января 2024-го) РФ оккупировала дополнительно 21% региона ценой сотен тысяч жизней. Эта территория меньше, чем площадь Донецкой области, которую контролирует Украина.

Экономика в глубокой рецессии

Параллельно с военными неудачами российская экономика демонстрирует признаки деградации.

Как обратил внимание Сибига, дефицит региональных бюджетов РФ в 2025 году достиг рекордных 21 млрд долларов, что в восемь раз превышает показатель 2023 года.

Также Москва не может остановить падение производства в 12 ключевых отраслях. В 2025 году закрылось на 15% больше предприятий, еще 10% - на грани банкротства.

По словам главы МИД Украины, из-за неадекватного планирования и санкций российский бюджет в этом году может потерять не менее 25 млрд долларов доходов от нефти.

Война возвращается в Россию

Сибига подчеркнул, что Украина, в свою очередь, усиливает удары по военным объектам на территории РФ. В 2025 году было зафиксировано 719 таких атак, нанесших России ущерб на 15 млрд долларов.

"Война возвращается туда, откуда она началась - в Россию. И это справедливо… Чем быстрее Путин потеряет иллюзии по поводу своей способности достичь чего-то военным путем, тем быстрее усилия по достижению мира будут иметь успех", - сказал он.

При этом министр обратил внимание, что для ускорения завершения войны критически важным остается усиление санкционного давления, в частности, на "теневой флот" РФ и энергетику, а также увеличение оборонной поддержки Украины.