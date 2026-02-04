Цены выросли на 25%: в ISW разоблачили ложь Путина об уровне инфляции в России
Реальный уровень инфляции в России выше, чем заявляет российский диктатор Владимир Путин. В частности, цены на продукты выросли на 25%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также: Кремль скрывает экономический провал и потери в войне ради давления на Запад
Аналитики отмечают, что Кремль продолжает пытаться скрыть и игнорировать экономические последствия своей войны против Украины, западных санкций и плохих решений в экономической политике.
На днях Путин признал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос лишь на 1% в 2025 году по сравнению с 4,1 % в 2023 году и 4,3 % в 2024 году. При этом он заявил, что это сокращение было "искусственным" и частью усилий российского правительства по сдерживанию инфляции.
Путин утверждал, что инфляция в России снизилась до 5,6 % к концу 2025 года, по сравнению с заявленным им максимумом в 9,6 % в 2024 году.
Российский диктатор признал, что инфляция выросла до 6,4 % в годовом исчислении в январе 2026 года, но заявил, что правительство ожидало этого роста после того, как Россия увеличила налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 % с 1 января 2026 года.
В то же время аналитики отмечают, что российское правительство, вероятно, увеличило НДС, чтобы поддержать дефицит федерального бюджета, вызванный неустойчиво высокими расходами на оборону, что непосредственно легло на население России.
В ISW отследили сообщения о резком росте цен на продукты питания в России до 25% как до, так и после введения в действие повышения НДС. Это свидетельствует о том, что реальный уровень инфляции в России выше, чем заявляет Путин.
"Постоянное искажение Кремлем данных об уровне инфляции имеет целью создать впечатление, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике", - отмечают аналитики.
Проблемы в экономике России
Напомним, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
Отмечается, что финансовая и институциональная система РФ все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.
К тому же Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год.
СМИ сообщают, что Россия сталкивается со все более серьезными финансовыми трудностями в финансировании войны против Украины. На фоне переговоров это сужает для Кремля возможности затягивать войну без экономических последствий.
В то же время российский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику как такую, которая может поддерживать длительную войну против Украины.