ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены выросли на 25%: в ISW разоблачили ложь Путина об уровне инфляции в России

Среда 04 февраля 2026 11:31
UA EN RU
Цены выросли на 25%: в ISW разоблачили ложь Путина об уровне инфляции в России Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Реальный уровень инфляции в России выше, чем заявляет российский диктатор Владимир Путин. В частности, цены на продукты выросли на 25%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Читайте также: Кремль скрывает экономический провал и потери в войне ради давления на Запад

Аналитики отмечают, что Кремль продолжает пытаться скрыть и игнорировать экономические последствия своей войны против Украины, западных санкций и плохих решений в экономической политике.

На днях Путин признал, что валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос лишь на 1% в 2025 году по сравнению с 4,1 % в 2023 году и 4,3 % в 2024 году. При этом он заявил, что это сокращение было "искусственным" и частью усилий российского правительства по сдерживанию инфляции.

Путин утверждал, что инфляция в России снизилась до 5,6 % к концу 2025 года, по сравнению с заявленным им максимумом в 9,6 % в 2024 году.

Российский диктатор признал, что инфляция выросла до 6,4 % в годовом исчислении в январе 2026 года, но заявил, что правительство ожидало этого роста после того, как Россия увеличила налог на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 % с 1 января 2026 года.

В то же время аналитики отмечают, что российское правительство, вероятно, увеличило НДС, чтобы поддержать дефицит федерального бюджета, вызванный неустойчиво высокими расходами на оборону, что непосредственно легло на население России.

В ISW отследили сообщения о резком росте цен на продукты питания в России до 25% как до, так и после введения в действие повышения НДС. Это свидетельствует о том, что реальный уровень инфляции в России выше, чем заявляет Путин.

"Постоянное искажение Кремлем данных об уровне инфляции имеет целью создать впечатление, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике", - отмечают аналитики.

Проблемы в экономике России

Напомним, российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями. В частности, цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.

Отмечается, что финансовая и институциональная система РФ все глубже погружается в режим управляемого хаоса. Банки скрывают структуру собственности, госслужащие освобождаются от деклараций, а предприниматели едва держат бизнес на плаву.

К тому же Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста экономики России на 2026 год.

СМИ сообщают, что Россия сталкивается со все более серьезными финансовыми трудностями в финансировании войны против Украины. На фоне переговоров это сужает для Кремля возможности затягивать войну без экономических последствий.

В то же время российский диктатор Владимир Путин пытается представить российскую экономику как такую, которая может поддерживать длительную войну против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Кремль
Новости
Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России
Снова Абу-Даби. Чем важен новый раунд переговоров Украины, США и России
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом