"Эта война должна закончиться": Трамп дал послание Путину после встречи с Зеленским

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп 22 января провели встречу в Давосе. В Офисе президента Украины оценивают встречу двух президентов, как "хорошую".

Трамп также оценил сегодняшнюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума как очень хорошую. При этом он анонсировал встречу с представителями России в ближайшее время.

Известно, что специальные представители Трампа, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, собираются 22 января посетить Москву, что подтвердили в Кремле. В то же время известно, что россиянам недавно был передан последний вариант мирного плана.

Сам Уиткофф 22 января анонсировал переговоры в Абу-Даби с россиянами и украинцами, которые состоятся после его визита в Москву и заявил, что планирует посетить Киев - впервые с того момента, как он был назначен спецпредставителем Трампа.