Война все равно завершится, Путин никуда не денется, - Зеленский

Киев, Пятница 29 августа 2025 16:04
Война все равно завершится, Путин никуда не денется, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Война России против Украины закончится в любом случае. Весь мир понимает, что причины Москвы для продолжения агрессии абсурдны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

"Война все равно закончится, Путин никуда не денется. Можно еще находить причины, не сейчас, нет денацификации, нелегитимность власти и т.д., но все равно эти причины ни о чем, никто в мире их не поддерживает", - подчеркнул президент.

Он обратил внимание, что для мира Россия остается агрессором. Москва виновна в войне и именно она должна завершать войну.

"Это все равно произойдет, в том или ином формате война закончится", - добавил Зеленский.

Прогнозы по завершению войны

Напомним, в течение последних нескольких недель несколько американских чиновников сделали положительные прогнозы насчет завершения войны России против Украины.

В частности, вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что война может закончиться за 3-6 месяцев.

В свою очередь спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что он хотел бы достичь урегулирования войны до конца года.

При этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни вчера, 28 августа, рассказал, что война вряд ли завершится до конца года.

Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине
