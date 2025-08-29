ua en ru
Війна все одно завершиться, Путін нікуди не дінеться, - Зеленський

Київ, П'ятниця 29 серпня 2025 16:04
Війна все одно завершиться, Путін нікуди не дінеться, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Війна Росії проти України закінчиться в будь-якому разі. Весь світ розуміє, що причини Москви для продовження агресії абсурдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Війна все одно закінчиться, Путін нікуди не дінеться. Можна ще знаходити причини, не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо, але однаково ці причини ні про що, ніхто у світі їх не підтримує", - підкреслив президент.

Він звернув увагу, що для світу Росія залишається агресором. Москва винна у війні і саме вона має завершувати війну.

"Це все одно відбудеться, у тому чи іншому форматі війна закінчиться", - додав Зеленський.

Прогнози щодо завершення війни

Нагадаємо, протягом останніх кількох тижнів кілька американських чиновників зробили позитивні прогнози щодо завершення війни Росії проти України.

Зокрема, віце-президент США Джей Ді Венс розраховує, що війна може закінчитися за 3-6 місяців.

Зі свого боку спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що він хотів би досягти врегулювання війни до кінця року.

Водночас міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вчора, 28 серпня, розповів, що війна навряд чи завершиться до кінця року.

