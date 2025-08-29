Війна все одно завершиться, Путін нікуди не дінеться, - Зеленський

Війна Росії проти України закінчиться в будь-якому разі. Весь світ розуміє, що причини Москви для продовження агресії абсурдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського.

"Війна все одно закінчиться, Путін нікуди не дінеться. Можна ще знаходити причини, не зараз, немає денацифікації, нелегітимність влади тощо, але однаково ці причини ні про що, ніхто у світі їх не підтримує", - підкреслив президент.

Він звернув увагу, що для світу Росія залишається агресором. Москва винна у війні і саме вона має завершувати війну.

"Це все одно відбудеться, у тому чи іншому форматі війна закінчиться", - додав Зеленський.