Трамп отрицает, что война с Ираном закончена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел военное поражение. Однако он отрицает, что говорил когда-либо о завершении боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для YouTube-канала Full Measure with Sharyl Attkisson.

В ходе беседы ведущая спросила у Трампа, можно ли сказать, что война с Ираном окончена, либо на паузе или же активно продолжаются. Ответ его был таков:

"В военном плане они разгромлены. В своих собственных представлениях, возможно, они этого не осознают. Но, думаю, осознают, потому что я с ними имею дело", - сказал президент.

Он вновь перечислил, что у Ирана больше нет флота, авиации, средств ПВО, радаров и лидеров. По его словам, если бы США "ушли сегодня", то Ирану понадобилось бы 20 лет на восстановление.

На уточняющий вопрос, корректно ли говорить, что боевые операции завершены, Трамп сказал, что не говорил такого и у США еще есть потенциальные цели.

"Нет, этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены, но это не значит, что с ними покончено. Мы могли бы продолжать (боевые действия - ред.) еще две недели и уничтожить каждую цель. У нас были определенные цели, которые мы хотели поразить, и мы выполнили, вероятно, 70% из них. Но есть и другие сделали, по которым мы потенциально могли бы нанести удар", - заявил американский лидер.

Также Трамп заявил, что космические силы США ведут наблюдение за иранскими ядерными объектами и добавил, что "в какой-то момент" Вашингтон собирается заполучить обогащенный уран Ирана.