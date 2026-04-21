Война с Ираном истощила запасы ключевых ракет в США, - CNN

По оценкам экспертов и источников, знакомых с внутренними данными Министерства обороны США, война с Ираном создала "немедленный риск" исчерпания боеприпасов в случае будущего конфликта, если таковой возникнет в ближайшие несколько лет.

Сколько ракет уже потратили

Согласно новому анализу, проведенному Центром стратегических и международных исследований (CSIS), за последние семь недель было израсходовано не менее 45% запасов высокоточных ракет. Также использовано около половины ракет-перехватчиков систем THAAD и почти 50% запасов для систем Patriot.

Кроме того, США израсходовали примерно 30% ракет Tomahawk, более 20% дальнобойных ракет JASSM и около 20% ракет SM-3 и SM-6.

Готовы ли США к новой войне

По данным аналитиков CSIS, в краткосрочной перспективе США, вероятно, имеют достаточно бомб и ракет, чтобы продолжать боевые операции против Ирана при любом сценарии, если шаткое перемирие не удержится.

Но количество критически важных боеприпасов, оставшихся в запасах США, уже не является достаточным для противостояния почти равному противнику, такому как Китай, и, вероятно, понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню.

"Высокие расходы на боеприпасы создали окно повышенной уязвимости в западной части Тихого океана", - заявил Марк Кансиан, полковник Корпуса морской пехоты США в отставке и один из авторов отчета CSIS.

По его словам, США понадобится "от одного до четырех лет, чтобы пополнить эти запасы, и еще несколько лет после этого, чтобы расширить их до необходимого уровня".

В Пентагоне в то же время заявляют, что американские военные имеют достаточно ресурсов для выполнения своих задач.

"С момента вступления президента Трампа в должность мы провели ряд успешных операций в различных боевых командованиях, одновременно обеспечивая, чтобы американские вооруженные силы имели мощный арсенал возможностей для защиты нашего народа и наших интересов", - отметил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.