Війна з Іраном виснажила запаси ключових ракет у США, - CNN

За оцінками експертів та джерел, обізнаних із внутрішніми даними Міністерства оборони США, війна з Іраном створила "негайний ризик" вичерпання боєприпасів у разі майбутнього конфлікту, якщо такий виникне в найближчі кілька років.

Скільки ракет уже витратили

Згідно з новим аналізом, проведеним Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), за останні сім тижнів було витрачено щонайменше 45% запасів високоточних ракет. Також використано близько половини ракет-перехоплювачів систем THAAD і майже 50% запасів для систем Patriot.

Крім того, США витратили приблизно 30% ракет Tomahawk, понад 20% далекобійних ракет JASSM і близько 20% ракет SM-3 і SM-6.

Чи готові США до нової війни

За даними аналітиків CSIS, у короткостроковій перспективі США, ймовірно, мають достатньо бомб і ракет, щоб продовжувати бойові операції проти Ірану за будь-якого сценарію, якщо хитке перемир’я не втримається.

Але кількість критично важливих боєприпасів, що залишилися в запасах США, вже не є достатньою для протистояння майже рівному супротивнику, такому як Китай, і, ймовірно, знадобляться роки, перш ніж запаси цієї зброї повернуться до довоєнного рівня.

"Високі витрати на боєприпаси створили вікно підвищеної вразливості в західній частині Тихого океану", - заявив Марк Кансіан, полковник Корпусу морської піхоти США у відставці та один з авторів звіту CSIS.

За його словами, США знадобиться "від одного до чотирьох років, щоб поповнити ці запаси, і ще кілька років після цього, щоб розширити їх до необхідного рівня".

У Пентагоні водночас заявляють, що американські військові мають достатньо ресурсів для виконання своїх завдань.

"З моменту вступу президента Трампа на посаду ми провели низку успішних операцій у різних бойових командуваннях, одночасно забезпечуючи, щоб американські збройні сили мали потужний арсенал можливостей для захисту нашого народу та наших інтересів", - зазначив головний речник Пентагону Шон Парнелл.