Отчет или последствия: Иран поставил Германии ультиматум из-за крупнейшей авиабазы США в Европе

Официальный Тегеран обратился к Германии с прямым требованием "прояснить роль" крупнейшей американской авиабазы в Европе - Рамштайн - в текущем военном конфликте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на digi24 .

Посол Ирана в Берлине Маджид Нили в интервью AFP заявил, что роль базы Рамштайн, которая является штаб-квартирой Воздушных сил США в Европе и Африке, остается "официально непонятной". Тегеран подозревает, что использование этого объекта Вашингтоном нарушает международное право.

Юридическая ловушка: Резолюция ООН 3314

Иранская сторона апеллирует к Резолюции ООН, согласно которой государство не может предоставлять свою территорию другим странам для осуществления "актов агрессии" против третьих сторон.

"Мы попросили их уточнить или объяснить роль Рамштайна. На сегодняшний день мы не получили никакого ответа", - подчеркнул дипломат.

Позиция Берлина: Никаких сомнений в законности

Несмотря на давление Тегерана, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пока не видит никаких оснований ставить под сомнение законность использования базы Рамштайн. В немецком правительстве отмечают, что деятельность американских военных на территории ФРГ строго регулируется действующими международными договорами.

Ультиматум и угрозы для Европы

Иранский посол предупредил, что игнорирование ситуации вокруг Рамштайна будет иметь для Европы прямые последствия:

Экономические потрясения: Война в регионе уже бьет по мировым рынкам.

Кризис беженцев и терроризм: Дальнейшая дестабилизация Ближнего Востока спровоцирует новые волны миграции.

Блокада судоходства: Нили напомнил, что Ормузский пролив фактически заблокирован для тех, кто поддерживает "агрессоров".

Тегеран настаивает на немедленном и долгосрочном прекращении огня, а также поднимает вопрос финансовых компенсаций за удары по гражданским объектам. Пока Берлин молчит, напряжение вокруг главного военного хаба США в Европе продолжает расти.