Война в Иране может стоить США мирового влияния, - Politico

Война в Иране ослабляет влияние США в мире и ухудшает отношения со странами, которые уже пострадали от политики Дональда Трампа. Это ослабление может быть сложно восстановить, а такие соперники США, как Китай, пытаются использовать ситуацию в свою пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как пишет издание, от Бангладеш до Словении нормирование топлива парализовало транспорт, вызвав недовольство лидеров, вынужденных иметь дело с последствиями войны, которой они не хотели.

В странах с мусульманским большинством эфиры заполнены антиамериканской риторикой, часто с молчаливого согласия правительств.

Даже союзники Америки по НАТО ограничили свою помощь США, причем некоторые подчеркивают, что администрация Трампа не консультировалась с ними перед началом боевых действий против Ирана.

"Похоже, война ускоряет то, что некоторые называют "разрывом" США с большей частью остальной планеты с тех пор, как Трамп вернулся в офис и начал хаотично применять экономическую и военную мощь, включая введение пошлин", - говорится в статье.

Как рассказал один из дипломатов в Вашингтоне, "многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальным экономическим ударом, хотя я не видел никаких больших протестов в ответ".

"Если следующим президентом станет более здравомыслящий человек, имидж США может улучшиться, но перед политиками это ставит сложные долгосрочные вопросы относительно альянса: как далеко мы можем зайти в лояльности к США и что нам делать, если мы больше не сможем на них полагаться", - сказал он.

Дистанцирование иностранных стран

Очередным признаком дистанцирования иностранных государств стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни. В недавнем видеообращении он назвал экономические связи своей страны с США "слабостями", которые необходимо исправить.

"Мы должны заботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного иностранного партнера", - подчеркнул Карни, который все чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз в адрес Гренландии.

"Мы не можем контролировать дестабилизацию со стороны соседей. Мы не можем ставить наше будущее на надежду, что это внезапно прекратится", - добавил он.

Некоторые бывшие официальные лица США объяснили, что постоянные колебания Трампа относительно его целей в Иране не внушают доверия.

"Союзники не знают, во что верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не понимает, каковы на самом деле его стратегия или намерения", - заявил Томас Райт, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Байдена.

"Долгосрочный прогноз не является окончательным. Но вопрос в том, что сделают Китай, Россия, Северная Корея и Иран в ближайшие два года и девять месяцев, если этот дрейф будет продолжаться", - отметил он.

В ответ на просьбу о комментарии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа "Америка превыше всего" привел к лучшим торговым соглашениям, расширению партнерства в борьбе с наркотрафиком и увеличению оборонных расходов союзников.

"Мировые лидеры 47 лет говорили об угрозе со стороны Ирана, но ни у кого не хватило смелости заняться этим. Как только все наши цели будут достигнуты, включая окончательное устранение иранской ядерной угрозы, весь мир станет безопаснее, стабильнее и лучше", - подчеркнула Келли.

Меньше друзей на поле боя

Напряжение в военных альянсах Америки невозможно игнорировать по мере продолжения войны, говорится в материале. В предыдущих войнах в регионе президентам США удавалось сплотить даже тех союзников, которые неохотно шли на контакт.

Включая администрацию Трампа, которая просила помощи в защите израильских городов и гражданской инфраструктуры от иранских атак в прошлом году.

На этот раз администрация Трампа не проинструктировала даже своих ближайших союзников заранее и с тех пор не выдвигала им четких просьб, заявляют журналисты.

Это имело свои последствия. В ответ на закрытие пролива Великобритания и Франция провели несколько встреч с десятками союзных государств, но без участия США, чтобы разработать план обеспечения открытости пролива после окончания войны.

Европейская инициатива будет направлена на проведение оборонительных операций для защиты торгового судоходства, но сроки и состав сил остаются на стадии разработки.

Это происходит в то время, когда Европейский союз также изучает способы усиления механизма коллективной обороны блока, статьи 42.7, на случай, если она подвергнется испытанию в ответ на угрозы администрации Трампа захватить Гренландию силой.

Однако оборонные связи США по всему миру глубоки и их трудно разорвать, подчеркивается в материале.

Трамп неоднократно угрожал разорвать некоторые из них (включая выход из НАТО), но не предпринял серьезных шагов в этом направлении. Многие страны, несмотря на недовольство Трампом, по-прежнему хотят видеть военную мощь США на своей стороне.

Дипломатические провалы

Война в Иране также нанесла ущерб репутации и влиянию Америки в странах, где усилия США по укреплению отношений сталкиваются с жесткой конкуренцией.

В отрывке из депеши Государственного департамента американские дипломаты в Душанбе, Таджикистан, предупредили, что "конфликт в Иране привел к появлению устойчивого антиамериканского нарратива в крайне ограниченном медиапространстве Таджикистана, по мере того как иностранные игроки усиливают свое влияние".

В отрывке добавлено: "Наши конкуренты тратят ресурсы, чтобы обеспечить господство своего нарратива в стране, которая находится на пересечении интересов Китая, Афганистана, России и Ирана".

Аналогичные депеши из Бахрейна, Индонезии и Азербайджана также описывают распространение антиамериканских настроений и предупреждают, что в некоторых случаях безопасность и дипломатические связи США находятся под угрозой.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт поделился стандартным заявлением: "Действия Трампа делают Соединенные Штаты и весь мир безопаснее, не позволяя иранскому режиму получить ядерное оружие. Это реальность, и вся администрация действует в этом направлении единодушно".

Действия Трампа в Иране усилили отчуждение некоторых союзников, которое возникло, когда он создал "Совет мира", задуманный как орган для реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, но который, как подозревают критики, был призван заменить ООН.

Венгрия и Болгария были единственными членами ЕС, которые официально присоединились к совету. Другие страны ЕС предпочли держаться на расстоянии, пишут СМИ.

Однако сторонники Трампа утверждают, что любые нынешние трудности, вызванные действиями президента в Иране, будут оправданы в долгосрочной перспективе.

Александр Грей, высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности во время первого срока Трампа, заявил, что решение разобраться с Ираном сейчас "принесет дивиденды будущим президентам".