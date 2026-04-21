ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Война в Иране может стоить США мирового влияния, - Politico

10:47 21.04.2026 Вт
6 мин
Постоянные колебания Трампа относительно того, чего он хочет достичь в Иране, не внушают доверия
aimg Ирина Глухова
Война в Иране может стоить США мирового влияния, - Politico Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Война в Иране ослабляет влияние США в мире и ухудшает отношения со странами, которые уже пострадали от политики Дональда Трампа. Это ослабление может быть сложно восстановить, а такие соперники США, как Китай, пытаются использовать ситуацию в свою пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Читайте также: Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой

Как пишет издание, от Бангладеш до Словении нормирование топлива парализовало транспорт, вызвав недовольство лидеров, вынужденных иметь дело с последствиями войны, которой они не хотели.

В странах с мусульманским большинством эфиры заполнены антиамериканской риторикой, часто с молчаливого согласия правительств.

Даже союзники Америки по НАТО ограничили свою помощь США, причем некоторые подчеркивают, что администрация Трампа не консультировалась с ними перед началом боевых действий против Ирана.

"Похоже, война ускоряет то, что некоторые называют "разрывом" США с большей частью остальной планеты с тех пор, как Трамп вернулся в офис и начал хаотично применять экономическую и военную мощь, включая введение пошлин", - говорится в статье.

Как рассказал один из дипломатов в Вашингтоне, "многие сыты по горло тем, насколько хаотичной была эта война, и напуганы потенциальным экономическим ударом, хотя я не видел никаких больших протестов в ответ".

"Если следующим президентом станет более здравомыслящий человек, имидж США может улучшиться, но перед политиками это ставит сложные долгосрочные вопросы относительно альянса: как далеко мы можем зайти в лояльности к США и что нам делать, если мы больше не сможем на них полагаться", - сказал он.

Дистанцирование иностранных стран

Очередным признаком дистанцирования иностранных государств стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни. В недавнем видеообращении он назвал экономические связи своей страны с США "слабостями", которые необходимо исправить.

"Мы должны заботиться о себе сами, потому что не можем полагаться на одного иностранного партнера", - подчеркнул Карни, который все чаще критикует Трампа, отчасти из-за его угроз в адрес Гренландии.

"Мы не можем контролировать дестабилизацию со стороны соседей. Мы не можем ставить наше будущее на надежду, что это внезапно прекратится", - добавил он.

Некоторые бывшие официальные лица США объяснили, что постоянные колебания Трампа относительно его целей в Иране не внушают доверия.

"Союзники не знают, во что верить, противники не знают, чего бояться, а его собственный кабинет не понимает, каковы на самом деле его стратегия или намерения", - заявил Томас Райт, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Байдена.

"Долгосрочный прогноз не является окончательным. Но вопрос в том, что сделают Китай, Россия, Северная Корея и Иран в ближайшие два года и девять месяцев, если этот дрейф будет продолжаться", - отметил он.

В ответ на просьбу о комментарии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что подход Трампа "Америка превыше всего" привел к лучшим торговым соглашениям, расширению партнерства в борьбе с наркотрафиком и увеличению оборонных расходов союзников.

"Мировые лидеры 47 лет говорили об угрозе со стороны Ирана, но ни у кого не хватило смелости заняться этим. Как только все наши цели будут достигнуты, включая окончательное устранение иранской ядерной угрозы, весь мир станет безопаснее, стабильнее и лучше", - подчеркнула Келли.

Меньше друзей на поле боя

Напряжение в военных альянсах Америки невозможно игнорировать по мере продолжения войны, говорится в материале. В предыдущих войнах в регионе президентам США удавалось сплотить даже тех союзников, которые неохотно шли на контакт.

Включая администрацию Трампа, которая просила помощи в защите израильских городов и гражданской инфраструктуры от иранских атак в прошлом году.

На этот раз администрация Трампа не проинструктировала даже своих ближайших союзников заранее и с тех пор не выдвигала им четких просьб, заявляют журналисты.

Это имело свои последствия. В ответ на закрытие пролива Великобритания и Франция провели несколько встреч с десятками союзных государств, но без участия США, чтобы разработать план обеспечения открытости пролива после окончания войны.

Европейская инициатива будет направлена на проведение оборонительных операций для защиты торгового судоходства, но сроки и состав сил остаются на стадии разработки.

Это происходит в то время, когда Европейский союз также изучает способы усиления механизма коллективной обороны блока, статьи 42.7, на случай, если она подвергнется испытанию в ответ на угрозы администрации Трампа захватить Гренландию силой.

Однако оборонные связи США по всему миру глубоки и их трудно разорвать, подчеркивается в материале.

Трамп неоднократно угрожал разорвать некоторые из них (включая выход из НАТО), но не предпринял серьезных шагов в этом направлении. Многие страны, несмотря на недовольство Трампом, по-прежнему хотят видеть военную мощь США на своей стороне.

Дипломатические провалы

Война в Иране также нанесла ущерб репутации и влиянию Америки в странах, где усилия США по укреплению отношений сталкиваются с жесткой конкуренцией.

В отрывке из депеши Государственного департамента американские дипломаты в Душанбе, Таджикистан, предупредили, что "конфликт в Иране привел к появлению устойчивого антиамериканского нарратива в крайне ограниченном медиапространстве Таджикистана, по мере того как иностранные игроки усиливают свое влияние".

В отрывке добавлено: "Наши конкуренты тратят ресурсы, чтобы обеспечить господство своего нарратива в стране, которая находится на пересечении интересов Китая, Афганистана, России и Ирана".

Аналогичные депеши из Бахрейна, Индонезии и Азербайджана также описывают распространение антиамериканских настроений и предупреждают, что в некоторых случаях безопасность и дипломатические связи США находятся под угрозой.

Официальный представитель Госдепартамента Томми Пиготт поделился стандартным заявлением: "Действия Трампа делают Соединенные Штаты и весь мир безопаснее, не позволяя иранскому режиму получить ядерное оружие. Это реальность, и вся администрация действует в этом направлении единодушно".

Действия Трампа в Иране усилили отчуждение некоторых союзников, которое возникло, когда он создал "Совет мира", задуманный как орган для реализации соглашения между Израилем и ХАМАС, но который, как подозревают критики, был призван заменить ООН.

Венгрия и Болгария были единственными членами ЕС, которые официально присоединились к совету. Другие страны ЕС предпочли держаться на расстоянии, пишут СМИ.

Однако сторонники Трампа утверждают, что любые нынешние трудности, вызванные действиями президента в Иране, будут оправданы в долгосрочной перспективе.

Александр Грей, высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности во время первого срока Трампа, заявил, что решение разобраться с Ираном сейчас "принесет дивиденды будущим президентам".

США против Ирана

Напомним, на днях Дональд Трамп прибегнул к очередным угрозам Ирану. Он заявил, что если страна не согласится на мирное соглашение, то США атакуют все иранские электростанции и мосты.

В ответ в Иране заявили, что не признают никаких ультиматумов со стороны США и не планируют передавать свой обогащенный уран ни американской стороне, ни любой другой стране.

Между тем, по данным Axios, новый раунд переговоров между США и Ираном запланирован на 21 апреля. Сообщается, что вице-президент США Джей Ди Вэнс отправится в Исламабад.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
