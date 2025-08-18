Забронированные мужчины могут выезжать за границу: кто именно и что для этого нужно
Забронированные сотрудники предприятий, которые имеют статус критичности, могут выезжать за границу в отпуск. Для этого надо заранее подготовить список документов.
Что нужно для выезда за границу забронированным, РБК-Украина рассказывает адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.
Выезд за границу забронированных: список документов
"Забронированные действительно, они могут выезжать за границу не только по рабочим задачам и командировкам, но и в отпуск. Но для этого надо подготовить отдельный пакет документов", – говорит Мария Ганина.
Для этого нужны:
- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;
- Приказ на отпуск;
- Справка о месте работы;
- Основной документ, который подтверждает его бронирование;
- Указание страны прибытия;
- Даты поездки включительно с датой возвращения домой.
Могут ли не выпустить за границу?
Обратите внимание. В министерстве юстиции отмечают: сотрудник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.
"Поскольку правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля", – пишут в министерстве.
Там советуют перед поездкой уточнять порядок пересечения у работников Государственной пограничной службы по телефону: 1598 или через другие способы связи.
Что говорят юристы. Мария Ганина отмечает: если вы собрали действительно полный перечень документов, то вы как забронированное лицо действительно можете выехать в отпуск за границу, и вам этого не должны запретить.
Но на практике часто встречались случаи отказов – как правомерных, так и неправомерных. Бывает, что с одним и тем же комплектом документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – пропускают без проблем. Такие ситуации, по словам специалиста, случаются довольно часто.
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.