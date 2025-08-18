ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Забронированные мужчины могут выезжать за границу: кто именно и что для этого нужно

Украина, Понедельник 18 августа 2025 18:21
UA EN RU
Забронированные мужчины могут выезжать за границу: кто именно и что для этого нужно Выезд за границу разрешен забронированным при определенных условиях (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Забронированные сотрудники предприятий, которые имеют статус критичности, могут выезжать за границу в отпуск. Для этого надо заранее подготовить список документов.

Что нужно для выезда за границу забронированным, РБК-Украина рассказывает адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.

Выезд за границу забронированных: список документов

"Забронированные действительно, они могут выезжать за границу не только по рабочим задачам и командировкам, но и в отпуск. Но для этого надо подготовить отдельный пакет документов", – говорит Мария Ганина.

Для этого нужны:

  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;
  • Приказ на отпуск;
  • Справка о месте работы;
  • Основной документ, который подтверждает его бронирование;
  • Указание страны прибытия;
  • Даты поездки включительно с датой возвращения домой.

Могут ли не выпустить за границу?

Обратите внимание. В министерстве юстиции отмечают: сотрудник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

"Поскольку правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля", – пишут в министерстве.

Там советуют перед поездкой уточнять порядок пересечения у работников Государственной пограничной службы по телефону: 1598 или через другие способы связи.

Что говорят юристы. Мария Ганина отмечает: если вы собрали действительно полный перечень документов, то вы как забронированное лицо действительно можете выехать в отпуск за границу, и вам этого не должны запретить.

Но на практике часто встречались случаи отказов – как правомерных, так и неправомерных. Бывает, что с одним и тем же комплектом документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – пропускают без проблем. Такие ситуации, по словам специалиста, случаются довольно часто.

Напомним, когда человек прошел ВВК и по его заключению от годен к службе в Вооруженных Силах, то его обычно мобилизуют. Но есть и исключения: некоторых после ВВК могут не мобилизовать.

Также стало известно, когда за неявку по повестке грозит не только штраф, но и тюрьма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Юридические советы Выезд за границу Мобилизация в Украине
Новости
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме: все, что известно на сейчас
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия