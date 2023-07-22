Выезд из Украины под запретом. Что ждет мужчин за незаконное пересечение границы

На период военного положения выезд мужчин из Украины ограничен. Для ряда категорий граждан действуют исключения, но большинство военнообязанных не выпускают за границу, а незаконный выезд грозит ответственностью.

РБК-Украина собрало все, что нужно знать о запрете на пересечение границы во время войны.

Кому запрещен выезд из Украины

Военное положение в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ продолжит действовать как минимум до 19 августа 2023, и на этот период в силе остаются ограничения для мужчин на выезд из Украины.

Запрет касается военнообязанных граждан Украины возрастом от 18 до 60 лет.

Дополнительно в январе 2023 Кабмин ограничил возможность выезда за пределы страны чиновникам без уважительной причины (например, служебная командировка).

В частности, это женщины и мужчины:

которые находятся на государственной службе (депутаты ВР и местных советов, судьи, прокуроры, работники органов местного самоуправления);

работники предприятий с долей владения государства более 50%;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Для каких категорий граница открыта

Перечень исключений из запрета на выезд довольно широкий. Территорию страны на законных основаниях могут покинуть:

мужчины, непригодные к воинской службе, снятые с воинского учета (с соответствующей отметкой в военном билете);

временно непригодные к военной службе сроком до 6 месяцев при наличии подтверждающих документов (справка об инвалидности, заключение ВЛК);

несовершеннолетние и мужчины, которые достигли граничного возраста 60 лет;

лица с инвалидностью независимо от группы;

сопровождающие лиц с инвалидностью (обязаны вернуться в Украину не позже лица с инвалидностью);

мужчины, которые постоянно проживают на территории другого государства (при наличии соответствующих отметок в паспорте);

родители 3-х и более несовершеннолетних детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

военнослужащие для прохождения лечения.

Несмотря на запрет выезда для чиновников и забронированных работников, они могут пересекать границу в случае служебной командировки, если они являются родителями-одиночками или едут на лечение.

Полный перечень категорий, которые подпадают под исключения запрета на выезд размещен на портале Госпогранслужбы.

Независимо от категории лиц, пересекающих границу Украины, обязательным условием является проверка Государственной пограничной службой наличия документов, которые дают основания для пересечения.

Фото: при пересечении границы сотрудники ГПСУ проводят дополнительную проверку оснований для выезда (Getty Images)

Варианты легального выезда за границу

На законных основаниях во время войны могут выехать за пределы нашей страны представители ряда профессий.

Водители и волонтеры

Имеют право выехать на работу за рубеж при наличии лицензии на международные перевозки грузов.

Кроме того, пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Информация о таких водителях должна находиться в информационной системе "Шлях" Укртрансбезопасности.

Моряки

Покинуть страну могут мужчины для работы на морских судах, судах внутреннего плавания или прохождении практической подготовки на судах. Они должны иметь трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Спортсмены

Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований.

Работники железнодорожного транспорта

Решение о выезде работников железной дороги за пределы Украины принимается на срок до 6 месяцев на основании писем предприятий ж/д транспорта, в которых содержатся соответствующие обоснования.

Деятели культуры

Могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на такой выезд, артистам нужно запросить приглашение от организатора мероприятия. На основании этого Министерство культуры выдает соответствующее разрешение.

Запрещен ли выезд студентам и юношам до 18 лет

После введения военного положения студенты вузов, заведений профессионального образования, ассистенты, аспиранты и докторанты были включены в список лиц, которым запрещено покидать страну.

Важно отметить, что они не подлежат мобилизации на военную службу.

Изначально украинским мужчинам-студентам иностранных вузов разрешалось временно выезжать для обучения. Однако из-за обнаружения многочисленных случаев подделки документов, правительство Украины запретило этой группе граждан покидать пределы страны.

Недавно в сети появилась информация о том, что юношей до 18 лет также перестанут выпускать за границу, в том числе на учебу.

Вдобавок Кабмин снизил возраст постановки на воинский учет в год достижения 17 лет. Однако в ГПСУ пояснили, что нет никаких ограничений на выезд лиц мужского пола не достигших совершеннолетия.

Более подробно о выезде несовершеннолетних парней за границу можно прочитать в материале РБК-Украина с комментариями юриста.

"єВідрядження" для выезда под залог: что известно об этой инициативе

В Украине рассматривали несколько вариантов для возможности временного выезда мужчин за границу во время войны, однако ни один из них не был запущен.

Так, в правительстве предлагали с 1 сентября 2022 запустить программу "єВідрядження" для представителей бизнеса и предпринимателей. Предполагалось, что заявку на выезд можно будет подать на портале "Дия". Обязательно к ней подать налоговою декларацию, укплатить ЕСВ и внести залог в размере 200 тысяч гривен на счет "Ощадбанка".

Срок командировки не должен был превышать 7 дней. Однако Кабмин так и не рассмотрел запуск данного механизма.

В марте 2023 народные депутаты предложили разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, которые не подлежат мобилизации. Данные законопроекты до сих пор находятся в стадии рассмотрения профильными Комитетами ВР.

Фото: правительсто готовит законопроект о введении ответственности для выехавших за границу незаконно во время войны (Getty Images)

Что грозит выехавшим незаконно

На данный момент правительство и парламент готовят законопроект о привлечении к ответственности мужчин, незаконно уехавших из страны во время действия военного положения. Об этом рассказал глава МВД Игорь Клименко.

По словам министра, "по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны", имея ввиду нелегальный выезд из Украины.

Клименко отметил, что сейчас изучается международный опыт и возможной мерой наказания может стать запрет как минимум на пересечение границы в дальнейшем.

В Верховной раде в марте 2023 зарегистрировали законопроект №9074, в котором предлагается ввести ответственность для граждан, которые выехали из Украины во время действия военного положения и без уважительных причин нарушили срок возвращения в страну.

В документе говорится, что такие граждане смогут избежать наказания при условии добровольного перерасчета на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ суммы, которая равна размеру прожиточному минимуму за каждую дополнительную полную неделю пребывания за пределами Украины. Отметим, данный законопроект находится на этапе рассмотрения.

Уже сейчас тем, кто не возвращается вовремя из-за границы по системе "Шлях", может грозить уголовная ответственность по статье 336 УК Украины – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации лиц из резервистов в особый период.

Наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 5 лет могут применить в случае, если орган досудебного расследования докажет, что у мужчины были мотивы уклониться от призыва. Более подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.