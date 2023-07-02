Пограничники подсчитали, какие категории мужчин чаще всего выезжают из Украины
С начала летнего сезона количество мужчин, пересекающих украинскую границу, выросло до 100 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным пограничников, 45% мужчин в возрасте 18-60 лет, пересекающих государственную границу во время полномасштабной войны, являются водителями, работающими на предприятиях.
Еще 16% мужчин являются многодетными родителями, также 16% – имеют инвалидность.
Данные свидетельствуют, что 7% непригодны к военной службе, а 6% - перевозчиками гуманитарного груза.
Фото: статистика выезда мужчин (facebook.com/DPSUkraine)
Кроме этого 10% "выездных" мужчин относятся к следующим категориям:
- сопровождают лиц с инвалидностью;
- имеют служебную командировку;
- забронированные за органами власти;
- самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.
"Многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях", - рассказали в Государственной пограничной службе.
Напомним, в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.
Также юрист объяснил РБК-Украина, как работает легальный способ выезда мужчин за границу.
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