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Пограничники подсчитали, какие категории мужчин чаще всего выезжают из Украины

Новина українською →
Воскресенье 02 июля 2023 22:34
Пограничники подсчитали, какие категории мужчин чаще всего выезжают из Украины Фото: пограничники подсчитали, какие категории мужчин чаще всего выезжают из Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

С начала летнего сезона количество мужчин, пересекающих украинскую границу, выросло до 100 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным пограничников, 45% мужчин в возрасте 18-60 лет, пересекающих государственную границу во время полномасштабной войны, являются водителями, работающими на предприятиях.

Еще 16% мужчин являются многодетными родителями, также 16% – имеют инвалидность.

Данные свидетельствуют, что 7% непригодны к военной службе, а 6% - перевозчиками гуманитарного груза.

Пограничники подсчитали, какие категории мужчин чаще всего выезжают из Украины

Фото: статистика выезда мужчин (facebook.com/DPSUkraine)

Кроме этого 10% "выездных" мужчин относятся к следующим категориям:

  • сопровождают лиц с инвалидностью;
  • имеют служебную командировку;
  • забронированные за органами власти;
  • самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 18 лет.

"Многие женщины и дети едут отдыхать, учиться или участвовать в спортивных мероприятиях", - рассказали в Государственной пограничной службе.

Напомним, в Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны. Это будет общая инициатива парламента и правительства.

Также юрист объяснил РБК-Украина, как работает легальный способ выезда мужчин за границу.

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