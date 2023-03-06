В Раде предлагают открыть границы для мужчин, но с условиями

Народные депутаты предлагают разрешить выезжать за границу в условиях военного положения студентам, спортсменам и другим гражданам, которые не подлежат мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроекты №9075 и №9074 .

В пояснительной записке главной целью законопроекта №9075 указано внесение в законодательство изменений, которые обеспечат возможность украинским студентам иностранных вузов (мужского пола) и другим категориям граждан, которые не подлежат мобилизации в особый период, свободно выезжать за границу. При этом такой выезд должен быть согласован с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

К тому же человек, желающий уехать за границу, должен взять на себя официально обязанность вернуться в Украину не позднее истечения срока, на который она не подлежит мобилизации в соответствии с нормами действующего законодательства (или в течение 30 дней после выезда за границу).

Законопроектом №9074 предлагается обеспечить украинским спортсменам возможность выезжать за границу для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях.

Спортсмены и другие военнообязанные, желающие выехать за границу для участия в международных спортивных мероприятиях (тренеры, врачи, представители команд), должны дополнительно предоставить письмо-подтверждение от центрального органа исполнительной власти или национальной федерации по виду спорта о выезде на международное спортивное мероприятие.

При этом граждане, которые выехали из Украины во время действия военного положения и без уважительных причин нарушили срок возвращения в Украину, должны нести за это ответственность. Или такие люди освобождаются от предусмотренного наказания при условии добровольного перерасчета на специальный счет для сбора средств на поддержку ВСУ суммы, которая равна размеру прожиточному минимуму за каждую дополнительную полную неделю пребывания за пределами Украины.

К уважительным причинам возвращения в Украину позже разрешенного срока входит: запрет на выезд из страны пребывания; стихийные бедствия, крушения, аварии; нахождение на стационарном лечении; выполнение задач в интересах Украины; другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.