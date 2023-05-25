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Незаконно выехавших из Украины мужчин после возвращения ждет наказание. Будет закон

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Украина, Четверг 25 мая 2023 08:50
Незаконно выехавших из Украины мужчин после возвращения ждет наказание. Будет закон Фото: министр внутренних дел Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине готовят законопроект о наказании мужчин, незаконно уехавших из Украины во время войны. Это будет совместная инициатива парламента и правительства.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, сейчас не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину.

"На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду тех, кто нелегально перешел границу", - сказал он.

Министр считает, что это будет совместная инициатива Кабинета министров и депутатов Верховной рады. "Я думаю, это будет закон", - сообщил Клименко.

По его словам, сейчас изучается международный опыт. "Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан как минимум за границу", - добавил министр.

Напомним, во время действия военного положения в Украине выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу запрещен.

Но есть исключения: выехать из Украины могут некоторые категории граждан. Список тех, кому разрешают выезд, достаточно велик. В их числе мужчины с инвалидностью, многодетные родители, водители, волонтеры, моряки, спортсмены, культурные деятели, народные депутаты, министры.

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