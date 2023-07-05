Пограничники усиливают контроль за пересечением границы через систему "Шлях"
Государственная пограничная служба Украины ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в систему "Шлях".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как отмечается, пограничники фиксируют нарушения, совершенные через систему "Шлях". Учитывая это, ГНСУ ужесточает меры по установлению законных оснований для пересечения государственной границы лицам, зарегистрированным в системе.
В ГНСУ сообщили, что за прошедший месяц более 1300 водителям было отказано в выезде, 20 лицензиатам временно прекращен доступ к системе.
Система "Шлях"
В прошлом году в Украине заработала система "Шлях", которая позволяет пограничникам в считанные секунды проводить проверку водителей в возрасте 18-60 лет, которым разрешено выезжать за границу за военной, гуманитарной помощью или медицинскими грузами.
Право воспользоваться возможностью выезда за границу через систему "Шлях" имеют лица, осуществляющие перевозку:
- для нужд Вооруженных сил, других образованных согласно законам Украины военных формирований;
- медицинских грузов;
- грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами при наличии соответствующего обоснования объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.
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