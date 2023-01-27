Только в командировку. Опубликовано постановление о запрете на выезд чиновников за границу
Кабинет министров обнародовал постановление о запрете чиновникам выезжать за пределы Украины не в рамках служебной командировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета Министров.
В случае введения в Украине военного положения ряд чиновников вправе пересекать государственную границу только на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Кто попадает под ограничения:
- члены Кабмина, первые заместители и заместители министров;
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;
- государственный секретарь Кабинета министров Украины, его первый заместитель и заместители;
- руководитель Аппарата Верховной рады Украины, его первый заместитель и заместители;
- государственные секретари министерств;
- руководитель Офиса президента Украины и его заместители;
- руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их заместители;
- глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;
- глава и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;
- глава и члены Счетной палаты;
- глава и члены Центральной избирательной комиссии;
- главы и члены других государственных коллегиальных органов;
- секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;
- народные депутаты Украины;
- уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека и его представители;
- глава Национального банка, его первый заместитель и заместители;
- постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;
- главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;
- судьи Конституционного суда Украины;
- судьи;
- прокуроры;
- руководители других государственных органов и их заместители;
- депутаты местных советов;
- руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления;
- работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами; органами местного самоуправления;
- руководители государственных унитарных предприятий и их заместители;
- глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству;
- глава и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов.
Однако есть три случая, когда чиновники могут пересечь границу без служебной командировки
Родители одиночки с детьми до 18 лет
В исключительных случаях возможен пропуск через государственную границу женщины или мужчины, которые являются родителями одиночками, среди указанных в этом пункте лиц, имеющих ребенка или детей младше 18 лет (включительно), в частности:
- во время их выезда за пределы Украины для посещения таких детей, которые находятся за пределами Украины;
- для сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины.
Пропуск осуществляется уполномоченными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих подтверждающих документов.
В случае смерти за границей одного из членов семьи
При введении в Украине военного положения председатель Государственной пограничной службы может принять решение о разрешении на пересечение государственной границы для лиц, указанных в списке выше, в случае смерти за границей одного из членов семьи первой или второй степени родства.
Для лечения за границей
На время действия в Украине военного состояния пропуск через государственную границу лиц, определенных списком выше, для лечения за границей осуществляется при наличии документов, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, и письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять для лечения за границей.
Выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства.
Напомним, запретить выезд чиновников за границу решил президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 января.
Почему Зеленский решил запретить чиновникам ездить за границу – можно узнать в материале РБК-Украина.
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