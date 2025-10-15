ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Выезд 18-22-летних за границу. Служба занятости рассказала, есть ли отток молодых кадров

Среда 15 октября 2025 15:20
UA EN RU
Выезд 18-22-летних за границу. Служба занятости рассказала, есть ли отток молодых кадров Привело ли разрешение на выезд юношей из Украины к оттоку кадров (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Несмотря на разрешения выезда за границу для мужчин 18-22 лет, отток кадров из Украины пока не ощущается. По данным Службы занятости, количество молодых соискателей работы немного уменьшилось, но это связано скорее с тенденциями на рынке труда и началом образовательного процесса, чем с выездом за границу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Отток молодых кадров за границу

"По данным Службы занятости, мы этого не чувствуем. До этого разрешения у нас на учете было примерно 7,6 тысячи молодых людей до 22 лет, сейчас их 6,5 тысячи. Однако это уменьшение нельзя напрямую связывать с разрешением на выезд за границу", - пояснила Жовтяк.

Также она подчеркнула, что речь идет об общих тенденциях на рынке труда, в частности рост занятости в отдельных отраслях и началом образовательного процесса.

"В то же время молодежи в этом возрасте на рынке труда немного, 6-8% от общего количества соискателей работы", - добавила чиновница.

Сколько молодежи ищет работу

В целом по структуре получателей услуг молодежь составляет 25% от всех соискателей работы. С начала года почти 130 тысяч человек в возрасте до 35 лет зарегистрировались в Службе занятости и более 60 тысяч уже трудоустроены.

"Люди 35-55 лет составляют до 30%, а старше 55-ти - 18%. Проще всего найти работу высококвалифицированным работникам с соответствующей зарплатой. Но их как раз и дефицит", - говорит Жовтяк.

Выезд 18-22-летних за границу. Служба занятости рассказала, есть ли отток молодых кадровПредоставление услуг молодежи в период с января по сентябрь 2025 года (скриншот)

Ранее мы писали о том, что средняя зарплата в Украине составляет 23 тысячи гривен. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Но некоторым специалистам готовы платить до 100 тысяч в месяц. Наибольший заработок предлагают в секторе безопасности и обороны, ІТ, недвижимости, связи, автобизнесе, HR и страховании.

Читайте также о том, что на украинском рынке труда сохраняются тенденции предыдущих лет, однако все больше фокус смещается на поддержку ветеранов и развитие программ самозанятости. В этом году уже 520 тысяч украинцев получили помощь от Службы занятости.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Выезд за границу Новолуние
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит