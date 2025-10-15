Виїзд 18-22-річних за кордон. Служба зайнятості розповіла, чи є відтік молодих кадрів

Попри дозволи виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, відтік кадрів з України поки не відчувається. За даними Служби зайнятості, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, але це пов’язано скоріше з тенденціями на ринку праці та початком освітнього процесу, ніж із виїздом за кордон.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк .

Відтік молодих кадрів за кордон

"За даними Служби зайнятості, ми цього не відчуваємо. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон", - пояснила Жовтяк.

Також вона наголосила, що йдеться про загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу.

"Водночас молоді у цьому віці на ринку праці небагато, 6-8% від загальної кількості шукачів роботи", - додала чиновниця.

Скільки молоді шукає роботу

Загалом по структурі отримувачів послуг молодь становить 25% від усіх шукачів роботи. З початку року майже 130 тисяч людей віком до 35 років зареєструвались у Службі зайнятості і понад 60 тисяч уже працевлаштовані.

"Люди 35-55 років становлять до 30%, а старше 55-ти - 18%. Найпростіше знайти роботу висококваліфікованим працівникам із відповідною зарплатою. Але їх якраз і дефіцит", - каже Жовтяк.

Надання послуг молоді у період із січня по вересень 2025 року (скриншот)