Виїзд 18-22-річних за кордон. Служба зайнятості розповіла, чи є відтік молодих кадрів
Попри дозволи виїзду за кордон для чоловіків 18-22 років, відтік кадрів з України поки не відчувається. За даними Служби зайнятості, кількість молодих шукачів роботи трохи зменшилася, але це пов’язано скоріше з тенденціями на ринку праці та початком освітнього процесу, ніж із виїздом за кордон.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.
Відтік молодих кадрів за кордон
"За даними Служби зайнятості, ми цього не відчуваємо. До цього дозволу у нас на обліку було приблизно 7,6 тисячі молодих людей до 22 років, зараз їх 6,5 тисячі. Однак це зменшення не можна напряму пов’язувати з дозволом на виїзд за кордон", - пояснила Жовтяк.
Також вона наголосила, що йдеться про загальні тенденції на ринку праці, зокрема зростання зайнятості в окремих галузях і початком освітнього процесу.
"Водночас молоді у цьому віці на ринку праці небагато, 6-8% від загальної кількості шукачів роботи", - додала чиновниця.
Скільки молоді шукає роботу
Загалом по структурі отримувачів послуг молодь становить 25% від усіх шукачів роботи. З початку року майже 130 тисяч людей віком до 35 років зареєструвались у Службі зайнятості і понад 60 тисяч уже працевлаштовані.
"Люди 35-55 років становлять до 30%, а старше 55-ти - 18%. Найпростіше знайти роботу висококваліфікованим працівникам із відповідною зарплатою. Але їх якраз і дефіцит", - каже Жовтяк.
Надання послуг молоді у період із січня по вересень 2025 року (скриншот)
Раніше ми писали про те, що середня зарплата в Україні становить 23 тисячі гривень. Це на 2 тисячі більше, ніж торік. Втім деяким спеціалістам готові платити до 100 тисяч на місяць. Найбільший заробіток пропонують у секторі безпеки та оборони, ІТ, нерухомості, зв’язку, автобізнесі, HR та страхуванні.
Читайте також про те, що на українському ринку праці зберігаються тенденції попередніх років, однак дедалі більше фокус зміщується на підтримку ветеранів і розвиток програм самозайнятості. Цьогоріч уже 520 тисяч українців отримали допомогу від Служби зайнятості.