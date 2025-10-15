ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Не только айтишники: кто в Украине зарабатывает до 100 тысяч гривен

Среда 15 октября 2025 12:36
UA EN RU
Не только айтишники: кто в Украине зарабатывает до 100 тысяч гривен Кому в Украине готовы платить до 100 тысяч (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Средняя зарплата в Украине составляет 23 тысячи гривен. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Однако некоторым специалистам готовы платить до 100 тысяч в месяц.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Средняя зарплата выросла на 2 тысячи гривен

"Средняя заработная плата в вакансиях, размещенных на Едином портале службы занятости, сейчас составляет 23 тысячи гривен. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году", - рассказала Жовтяк.

По ее словам, самые высокие зарплаты предлагают в секторе безопасности и обороны, ІТ, недвижимости, связи, автобизнесе, HR и страховании.

Кому платят до 100 тысяч гривен

"До 100 тысяч и выше могут зарабатывать инженеры - программисты, специалисты по разработке и тестированию программного обеспечения, водители, дальнобойщики, машинисты крана, менеджеры различной квалификации, автоэлектрики-диагносты - 80-90 тысяч гривен, автослесари, рихтовщики - от 80 тысяч гривен", - заявила чиновница.

Без опыта сложно, но шанс есть

Руководительница службы занятости подчеркивает, что найти работу с высокой оплатой без опыта непросто, однако реальные возможности существуют.

"Если работник хорошо себя зарекомендует, работодатель не захочет терять такого специалиста", - сказала она.

Работодатели стали более гибкими

На рынке труда наблюдается тенденция к снижению требований к кандидатам из-за нехватки квалифицированных кадров.

"Работодатели готовы идти навстречу - пересматривать график, условия труда, предлагать социальный пакет и страхование", - добавила Жовтяк.

Читайте также о том, что происходит на рынке труда в Украине и какие тенденции преобладают в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что исследование OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации показало, что 60% респондентов заявили, что не планируют менять работу. В то же время 64% из них могли бы рассмотреть новое предложение, если оно будет предусматривать более высокую оплату труда.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Зарплата в Украине Работа в Украине
Новости
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Рютте ответил, могут ли страны НАТО самостоятельно сбивать дроны и обратился к РФ
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит