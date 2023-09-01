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Выехавших за границу по "фальшивкам" ВВК могут экстрадировать, - Арахамия

Пятница 01 сентября 2023 00:26
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Выехавших за границу по "фальшивкам" ВВК могут экстрадировать, - Арахамия Фото: глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВВК.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и запросить экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", - отметил Арахамия.

По его словам, покинувшие Украину незаконно будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации.

Решения ВВК намерены проверять

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, главной темой которого стали военно-врачебные комиссии.

На заседании было принято решение проверить справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные военно-врачебными комиссиями за время полномасштабной агрессии. В частности, также проверят тех лиц, которые с помощью этих документов выехали из Украины.

Кроме того, в Украине планируют цифровизировать ВВК, чтобы убрать коррупцию, и упростить процедуру прохождения комиссии.

Вскоре представитель президента в ВР заявил, что правоохранителям, вероятно, придется проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года.

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