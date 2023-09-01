Виїхавших за кордон за "фальшивками" ВЛК можуть екстрадувати, - Арахамія

Українські правоохоронці практично в будь-якій країні світу можуть запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"У будь-якій фактично (крім Росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти та запросити екстрадицію таких людей, і привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність", - зазначив Арахамія.

За його словами, ті, хто залишив Україну незаконно, нестимуть відповідальність за законами за дачу хабара, за підробку документів, за ухилення від мобілізації.

Рішення ВЛК мають намір перевіряти

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, головною темою якого стали військово-лікарські комісії.

На засіданні було ухвалено рішення перевірити довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, видані військово-лікарськими комісіями за час повномасштабної агресії. Зокрема, також перевірять осіб, які за допомогою цих документів виїхали з України.

Крім того, в Україні планують цифровізувати ВВК, щоб усунути корупцію, і спростити процедуру проходження комісії.

Незабаром представник президента у ВР заявив, що правоохоронцям, ймовірно, доведеться перевірити тисячі довідок, виданих військово-лікарськими комісіями з лютого 2022 року.