Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туман

В течение завтрашнего дня - вторника, 25 ноября - погода в Украине будет преобладать облачная, с прояснениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на сутки, 25 ноября, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.
Небольшой дождь и мокрый снег могут быть в западных областях. На дорогах - гололедица.
На остальной территории Украины - без осадков.
Ночью и утром вторника в юго-восточной части нашей страны местами вероятен туман.
Ветер завтра - преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
В Карпатах, а днем - и в большинстве центральных и южных областей - местами возможны порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью:
Между тем днем столбики термометров могут подняться:
В столице Украины и в Киевской области в течение суток 25 ноября также будет облачно, с прояснениями. Осадков не предвидится.
Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
Температура воздуха днем:
Напомним, недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.
При этом сегодня утром температура в Карпатах "упала" до -12 градусов по Цельсию. Кроме того, синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.
