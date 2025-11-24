Вівторок може бути похмурим: де в Україні завтра прогнозують дощі, мокрий сніг і туман

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 25 листопада - погода в Україні переважатиме хмарна, з проясненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на добу, 25 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.
Невеликий дощ і мокрий сніг можуть бути у західних областях. На дорогах - ожеледиця.
На решті території України - без опадів.
Вночі та вранці вівторка у південно-східній частині нашої країни місцями ймовірний туман.
Вітер завтра - переважно південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
У Карпатах, а вдень - і в більшості центральних і південних областей - подекуди можливі пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря вночі:
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
У столиці України та в Київській області впродовж доби 25 листопада також буде хмарно, з проясненнями. Опадів не передбачається.
Вітер - південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.
При цьому сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.
