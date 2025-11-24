UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Вівторок може бути похмурим: де в Україні завтра прогнозують дощі, мокрий сніг і туман

Завтра в Україні переважатиме хмарна погода, але з проясненнями (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 25 листопада - погода в Україні переважатиме хмарна, з проясненнями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де в Україні можливі дощі та мокрий сніг

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на добу, 25 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Невеликий дощ і мокрий сніг можуть бути у західних областях. На дорогах - ожеледиця.

На решті території України - без опадів.

Вночі та вранці вівторка у південно-східній частині нашої країни місцями ймовірний туман.

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер завтра - переважно південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.

У Карпатах, а вдень - і в більшості центральних і південних областей - подекуди можливі пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря вночі:

  • від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • на півдні країни - від 1 до 6 градусів тепла.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • в середньому по Україні - до 3-8 градусів тепла;
  • на півдні - до 8-13 градусів за Цельсієм;
  • у Криму - до 17 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 25 листопада (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди у Києві та області

У столиці України та в Київській області впродовж доби 25 листопада також буде хмарно, з проясненнями. Опадів не передбачається.

Вітер - південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі:

  • по області - від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;
  • у Києві - від 0 до 2 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

  • по області - 3-8 градусів тепла;
  • у Києві - 6-8 градусів вище нуля.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

При цьому сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

