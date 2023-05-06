У украинцев, которые не берут российский паспорт, оккупанты отбирают жилье, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Как правило, оккупанты приходят в дом не более двух раз. Если человек отказывается брать российский паспорт, то в третий его вещи насильно выбрасывают на улицу.

Россиян не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.