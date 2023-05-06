У украинцев, которые не берут российский паспорт, оккупанты отбирают жилье, - Генштаб
Украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Как правило, оккупанты приходят в дом не более двух раз. Если человек отказывается брать российский паспорт, то в третий его вещи насильно выбрасывают на улицу.
Россиян не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение.
Ранее мы сообщали, что российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 50 атак окупантов.
Напомним, ночью, 6 мая, оккупанты нанесли артиллерийский удар по общинам Никопольского района Днепропетровской области.