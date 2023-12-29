Оккупанты создали базу украинцев, которых подозревают в нелояльности, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным центра, наполнением базы занимаются сотрудники ГРУ и ФСБ, при поддержке местных оккупационных администраций. Сейчас в ней более 100 тысяч жителей.

"В будущем доступ к ней будут иметь оккупанты на блокпостах", - отметили в ЦНС.

Центр отметил, что фактически, РФ превращает захваченные земли в тюрьму под открытым небом, где быть украинцем преступление.

"Это является сознательной политикой Кремля, который пытается уничтожить нас на нашей родной земле", - отметили в центре.

Напомним, мы сообщали, что украинцы могут известить о позициях и действиях врага. Рассказать о расположении баз и складов военных РФ можно с помощью "Спротив.Бот".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сотрудничающие с захватчиками граждане имеют лишь два варианта развития дальнейших действий: либо они попытаются бежать в Россию, либо будут осуждены в Украине.

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