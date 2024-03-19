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Оккупанты на захваченных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных"

Украина, Вторник 19 марта 2024 16:44
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Оккупанты на захваченных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных" Фото: россияне прослушивают население оккупированных территорий (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики на оккупированных территориях Украины ввели новые методы выявления "нелояльных жителей". Посредством специальной аппаратуры они прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Речь идет как и об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивании телефонных звонков", - информируют в ЦНС.

Как отмечают в сообщении, последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".

"Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонской области, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны", - отмечают в Центре нацсопротивления.

Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"

Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.

Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, кафиры в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.

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