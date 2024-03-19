Оккупанты на захваченных территориях прослушивают телефоны, улицы и заведения для поиска "нелояльных"
Захватчики на оккупированных территориях Украины ввели новые методы выявления "нелояльных жителей". Посредством специальной аппаратуры они прослушивают мобильные телефоны и прохожих в публичных местах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Речь идет как и об оборудовании для прослушивания разговоров на улице (путем записи в заведениях, остановках), так и прослушивании телефонных звонков", - информируют в ЦНС.
Как отмечают в сообщении, последние прослушиваются либо в автоматическом режиме по ключевым словам, так и в ручном режиме в случае "нелояльных жителей".
"Также враг провел ряд рейдов по жилым домам Херсонской области, во время которых проводил допросы местных и проверял документы и мобильные телефоны", - отмечают в Центре нацсопротивления.
Оккупанты охотятся на "нелояльных жителей"
Напомним, в декабре сообщалось, что российские военные создали базу жителей временно оккупированных территорий, подозреваемых в нелояльности.
Также оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.
Кроме того, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, кафиры в городе Старобельск Луганской области принудительно выселяют из собственных домов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.