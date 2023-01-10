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Оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней

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Украина, Вторник 10 января 2023 19:54
Оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней Фото: Оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, которые до сих пор пользуются гривной (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне на оккупированных территориях Украины продолжают давить на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"С первого января россияне ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины. Следовательно, сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и далее пользуются гривной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

"Также россияне пытаются максимально обесценить гривну. Курс в обменниках в основном друг к другу. Также, за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии", - добавили в ЦНС.

Напомним, что в Луганской области кафиры проводят рейды, чтобы изъять из обращения гривну.

На захваченных территориях население продолжает рассчитываться в гривне.

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