Оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней

Россияне на оккупированных территориях Украины продолжают давить на предпринимателей, которые и дальше пользуются гривной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"С первого января россияне ввели обязательную рублевую зону на временно оккупированных территориях Украины. Следовательно, сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и далее пользуются гривной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

"Также россияне пытаются максимально обесценить гривну. Курс в обменниках в основном друг к другу. Также, за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии", - добавили в ЦНС.