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Вице-премьер Польши очертил Буданову "границы, которые нельзя переступить"

16:30 06.06.2026 Сб
2 мин
Варшава дала понять, на какие исторические компромиссы не пойдет
aimg Валерия Абабина
Фото: Владислав Косиняк-Камыш (Getty Images)

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш очертил позицию Варшавы относительно присвоения воинской части имени Героев УПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Косиняка-Камыша в Х.

Косиняк-Камыш отметил, что исторические вопросы являются важной частью украинско-польского диалога.

"Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности. Но когда речь идет об исторических вопросах, мы должны говорить друг другу правду, потому что только тогда мы можем строить будущее", - написал вице-премьер.

По его словам, на встрече с главой Офиса Президента Украины Кириллом Будановым он очертил ожидания Польши относительно решения Киева присвоить одной из воинских частей наименование в честь УПА.

"Память о жертвах Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя переступить", - подчеркнул глава польского Минобороны.

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Напомним, 26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Отдельному центру специальных операций "Север" наименование "имени Героев УПА".

После указа МИД Польши вызвал посла Украины Василия Боднара и выразил протест. Польские политики начали обсуждать возможные санкции, в том числе лишение Зеленского ордена Белого Орла.

Косиняк-Камыш выступил против такого шага, однако призвал Киев отменить указ. Впоследствии польский вице-премьер обратился с письмом к украинскому народу, в котором подчеркнул, что Варшава не требует от Киева отрекаться от собственной истории.

В МИД Украины объяснили, что Киев не намеревался оскорблять польское общество - для украинцев УПА является символом борьбы против российской имперской политики и оккупации.

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