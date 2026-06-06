Віцепрем’єр Польщі окреслив Буданову "межі, які не можна переступити"

Косіняк-Камиш зазначив, що історичні питання є важливою частиною українсько-польського діалогу.

"Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Але коли йдеться про історичні питання, ми повинні говорити одне одному правду, бо тільки тоді ми можемо будувати майбутнє", - написав віцепрем'єр.

За його словами, на зустрічі з головою Офісу Президента України Кирилом Будановим він окреслив очікування Польщі щодо рішення Києва присвоїти одній з військових частин найменування на честь УПА.

"Пам'ять про жертв Волині не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна переступити", - підкреслив глава польського Міноборони.