Віцепрем’єр Польщі окреслив Буданову "межі, які не можна переступити"

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш окреслив позицію Варшави щодо присвоєння військовій частині імені Героїв УПА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Косіняка-Камиша у Х.
Косіняк-Камиш зазначив, що історичні питання є важливою частиною українсько-польського діалогу.
"Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Але коли йдеться про історичні питання, ми повинні говорити одне одному правду, бо тільки тоді ми можемо будувати майбутнє", - написав віцепрем'єр.
За його словами, на зустрічі з головою Офісу Президента України Кирилом Будановим він окреслив очікування Польщі щодо рішення Києва присвоїти одній з військових частин найменування на честь УПА.
"Пам'ять про жертв Волині не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна переступити", - підкреслив глава польського Міноборони.
Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" найменування "імені Героїв УПА".
Після указу МЗС Польщі викликало посла України Василя Боднара і висловило протест. Польські політики почали обговорювати можливі санкції, зокрема позбавлення Зеленського ордена Білого Орла.
Косіняк-Камиш виступив проти такого кроку, однак закликав Київ скасувати указ. Згодом польський віцепрем'єр звернувся з листом до українського народу, у якому наголосив, що Варшава не вимагає від Києва зрікатися власної історії.
У МЗС України пояснили, що Київ не мав наміру ображати польське суспільство - для українців УПА є символом боротьби проти російської імперської політики та окупації.