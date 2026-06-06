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Віцепрем’єр Польщі окреслив Буданову "межі, які не можна переступити"

16:30 06.06.2026 Сб
2 хв
Варшава дала зрозуміти, на які історичні компроміси не піде
aimg Валерія Абабіна
Фото: Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш окреслив позицію Варшави щодо присвоєння військовій частині імені Героїв УПА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Косіняка-Камиша у Х.

Косіняк-Камиш зазначив, що історичні питання є важливою частиною українсько-польського діалогу.

"Польща та Україна є партнерами у питаннях безпеки. Але коли йдеться про історичні питання, ми повинні говорити одне одному правду, бо тільки тоді ми можемо будувати майбутнє", - написав віцепрем'єр.

За його словами, на зустрічі з головою Офісу Президента України Кирилом Будановим він окреслив очікування Польщі щодо рішення Києва присвоїти одній з військових частин найменування на честь УПА.

"Пам'ять про жертв Волині не підлягає обговоренню. Є межі, які не можна переступити", - підкреслив глава польського Міноборони.

Читайте також: Польща виставила Україні умову під час закулісних переговорів щодо УПА, - Сікорський

Нагадаємо, 26 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" найменування "імені Героїв УПА".

Після указу МЗС Польщі викликало посла України Василя Боднара і висловило протест. Польські політики почали обговорювати можливі санкції, зокрема позбавлення Зеленського ордена Білого Орла.

Косіняк-Камиш виступив проти такого кроку, однак закликав Київ скасувати указ. Згодом польський віцепрем'єр звернувся з листом до українського народу, у якому наголосив, що Варшава не вимагає від Києва зрікатися власної історії.

У МЗС України пояснили, що Київ не мав наміру ображати польське суспільство - для українців УПА є символом боротьби проти російської імперської політики та окупації.

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