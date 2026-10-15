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Витримує до -170 °C: NASA створила батарею для виживання на Місяці

15:18 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Витримує до -170 °C: NASA створила батарею для виживання на Місяці NASA розробила батареї для виживання на Місяці (фото: Ryan Hill/NASA)
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NASA успішно протестувала прототип твердотільної батареї, який здатен витримувати екстремальне охолодження до -170 градусів за Цельсієм без жодних пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

Виживання в екстремальних умовах супутника Землі

Температура поблизу Південного полюса Місяця під час місячної ночі може опускатися до -200 градусів за Цельсієм.

За таких умов традиційні літій-іонні акумулятори стають непридатними, оскільки рідкий електроліт усередині них замерзає, а у вакуумі може закипати або розширюватися.

Розроблений у рамках проєкту SPEARS акумулятор вирішує цю проблему завдяки використанню твердого керамічного або полімерного електроліту.

Під час випробувань у Дослідницькому центрі Ленглі у Вірджинії вчені зафіксували такі результати:

Робочий діапазон: батареї стабільно генерують енергію при температурі від мінус 60 до плюс 80 градусів за Цельсієм.

Граничний режим: акумулятори зберегли здатність працювати під час охолодження до -80 градусів за Цельсієм, хоча і зі зниженою продуктивністю.

Стійкість до критичних температур: осередки витримали температурний діапазон від -170 до +100 градусів за Цельсієм без будь-яких фізичних пошкоджень структури.

Дослідники уточнили: при температурі -170 градусів батарея не генерує струм, але залишається неушкодженою. Для відновлення її роботи достатньо короткочасного підігріву.

Витримує до -170 °C: NASA створила батарею для виживання на Місяці
Технологія вертикальних сонячних батарей - VSAT (фото: NASA)

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Легша техніка для майбутніх місій Artemis

Здатність акумуляторів витримувати глибоке охолодження без пошкоджень дасть змогу спростити конструкцію космічних апаратів. Місяцеходам і науковим приладам більше не знадобляться важкі системи постійного підігріву, які споживають значну частину енергії.

Нові акумулятори планують використовувати у місячних роверах, науковому обладнанні та аварійних системах для астронавтів місії Artemis.

Згодом технологію можуть адаптувати для авіації, безпілотників, електромобілів і портативної електроніки вже на Землі.

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