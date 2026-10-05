Зависят от Маска: почему высадка астронавтов NASA на Луну оказалась под угрозой

NASA готовится вернуть людей на Луну впервые за более чем 50 лет - высадку планируют на начало 2028 года в рамках миссии Artemis IV. Но историческое возвращение зависит от SpaceX, которая должна успеть подготовить свою новую ракетно-космическую систему.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

Согласно действующему сценарию Artemis IV, NASA отправит четырех астронавтов в лунную орбиту с помощью собственной сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и корабля Orion.

В то же время компания SpaceX должна вывести на орбиту Луны специально модифицированную версию верхней ступени - модуль Starship Human Landing System (HLS).

На лунной орбите Orion состыкуется со Starship HLS, после чего два члена экипажа перейдут к посадочному модулю, совершат посадку и проведут на поверхности около недели для выполнения научных задач.

Ключевые вызовы для ракеты Starship

Несмотря на прогресс с момента первого тестового испытания в 2023 году, SpaceX сталкивается с рядом сложных инженерных задач.

Каких именно?

Стабильность орбитальных полетов: компания должна продемонстрировать регулярные и безотказные орбитальные миссии корабля Ship, прежде чем трансформировать его в лунный модуль HLS.

Дозаправка в космосе: для полета к Луне устройства требуется технология перекачки больших объемов криогенного топлива между кораблями непосредственно на околоземной орбите.

Стыковка и посадка: процедуру стыковки с кораблем Orion планируется отработать во время орбитальных тестов миссии Artemis III, после чего необходимо подтвердить безопасность самой посадки на Луну и последующего взлета на орбиту.

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Альтернатива - Blue Origin?

Задержки в разработке заставили NASA адаптировать график: в феврале 2026 миссию Artemis III переформатировали как демонстрационный орбитальный полет, а полноценную высадку перенесли на Artemis IV.

В агентстве подчеркнули, что готовность посадочного модуля будет определять, кто именно доставит астронавтов на поверхность спутника Земли.

Если прогресс SpaceX замедлится, альтернативным поставщиком может стать Blue Origin со своим модулем Blue Moon.

Впрочем, стартап Джеффа Безоса также в гонке со временем: его носитель New Glenn до сих пор находится на стадии испытаний после аварии во время огневых тестов двигателей в мае 2026 года.