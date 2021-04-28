ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін опублікував рішення про звільнення Коболєва

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 19:59
Кабмін опублікував рішення про звільнення Коболєва Фото: Андей Коболєв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабмін опублікував рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Офіційна причина - його незадовільна робота на цій посаді.

Рішення Кабміну опубліковано на єдиному порталі органів виконавчої влади України.

"Припинити достроково повноваження голови правління акціонерного товариства" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Коболєва Андрія Володимировича, звільнивши його із займаної посади 28 квітня 2021 ", - йдеться в документі.

Цим же рішенням на пост глави правління НАК "Нафтогаз України" призначено Юрія Вітренко, який до цього призначення керував Міненерго.

Рішенням Кабміну міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашко доручено підписати контракти з Юрієм Вітренко і перепризначення членами наглядової ради.

Нагадаємо, Коболєв відреагував на звільнення, заявивши, що дізнався про нього з новин і заяв про свою відставку не писав.

Відзначимо, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збитки за 2020 рік на 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом більш низький попит і цін на газ, а також з-за резервів сумнівних боргів.

Разом з тим, 23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Кабінет Міністрів України Андрій Коболєв
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу