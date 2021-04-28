Кабмін опублікував рішення про звільнення Коболєва

Кабмін опублікував рішення про звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Офіційна причина - його незадовільна робота на цій посаді.

Рішенням Кабміну міністру розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігорю Петрашко доручено підписати контракти з Юрієм Вітренко і перепризначення членами наглядової ради.

Цим же рішенням на пост глави правління НАК "Нафтогаз України" призначено Юрія Вітренко, який до цього призначення керував Міненерго.

Нагадаємо, Коболєв відреагував на звільнення, заявивши, що дізнався про нього з новин і заяв про свою відставку не писав.

Відзначимо, напередодні НАК "Нафтогаз України" відзвітувала про збитки за 2020 рік на 19 млрд гривень. Збиток сформований під впливом більш низький попит і цін на газ, а також з-за резервів сумнівних боргів.

Разом з тим, 23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком у розмірі 11,489 млрд гривень.