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Кабмін назвав причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу"

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 15:51
Кабмін назвав причину звільнення Коболєва з "Нафтогазу" Фото: Андрій Коболєв, колишній очільник "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів офіційно заявив про звільнення Андрія Коболєва з посади глави правління НАК "Нафтогаз України". Офіційною причиною звільнення Коболєва стала його незадовільна робота.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Як пояснили в уряді, у 2020 році збиток групи компаній "Нафтогаз" склав 19 млрд гривень, тоді як фінансовий план компаній передбачав отримання 11,5 млрд гривень прибутку.

"Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК "Нафтогаз України" у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнано незадовільною", - заявили в Кабміні.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація про звільнення Андрія Коболєва з "Нафтогазу". Водночас у "Нафтогазі" офіційно не коментували це, а джерело РБК-Україна розповіло, що процедура звільнення нібито була порушена.

Сам Коболєв відреагував на звільнення, заявивши, що дізнався про нього з новин і заяв про свою відставку не писав.

Як писало РБК-Україна, Кабмін вже призначив нового очільника "Нафтогазу". Компанію очолив Юрій Вітренко, який до цього був виконувачем обов'язків міністра енергетики.

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