Украл миллионы пленного отца: на Львовщине сына военного поймали на мошенничестве

Фото: правоохранители разоблачили мужчину, который присвоил выплаты своего отца-военнослужащего (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Во Львовской области разоблачили 22-летнего мужчину, который присвоил более 3,8 млн гривен выплат своего отца-военнослужащего, пока тот находился в плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовской областной прокуратуры.

Читайте также: "Пропал без вести" для выплат: дезертир и его родные провернули аферу на миллион

По данным следствия, отец подозреваемого попал в плен в апреле 2022 года. Через два года сын решил оформить на себя его денежное обеспечение, предоставив в ТЦК справку с ложными данными.

Староста округа, зная, что родственники давно не живут вместе, подписала фиктивный документ.

"Этот фиктивный документ стал одним из оснований для получения выплат. В частности, денежного обеспечения, предусмотренного законодательством, а также различных видов материальной помощи", - отметили в прокуратуре.

Всего за 2024 год молодой человек незаконно получил более 3,8 млн гривен, которые, по данным правоохранителей, "потратил по своему усмотрению".

Как разоблачили преступление

Афера раскрылась только после того, как в марте прошлого года военный вернулся из плена и заметил отсутствие значительной части выплат.

Сейчас сыну сообщено о подозрении в мошенничестве и использовании поддельных документов. Суд уже наложил арест на его имущество и счета.

В отношении старосты, которая выдала фальшивую справку, дело уже находится на рассмотрении суда.

 

Другие незаконные схемы с выплатами

Напомним, ранее был разоблачен украинский военнослужащий, который самовольно оставил службу и инсценировал собственное "исчезновение без вести", чтобы его семья могла получать государственные выплаты. В результате незаконной схемы было присвоено почти 1 млн гривен.

Правоохранители выяснили, что в конце августа 2023 года военный оставил место несения службы в Луганской области и проинформировал об этом близких. Впоследствии в воинской части его официально признали без вести пропавшим.

Этой ситуацией воспользовался родственник дезертира, предложив инсценировать исчезновение для оформления компенсаций.

Также Государственное бюро расследований разоблачило сговор военного с матерью и братом, создав видимость своего исчезновения на фронте, что позволило семье незаконно получить около миллиона гривен. Всех участников схемы задержали.

