Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві

Фото: правоохоронці викрили чоловіка, який привласнив виплати свого батька-військовослужбовця (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Львівській області викрили 22-річного чоловіка, який привласнив понад 3,8 млн гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури.

Читайте також: "Зник безвісти" для виплат: дезертир і його рідні провернули аферу на мільйон

За даними слідства, батько підозрюваного потрапив у полон у квітні 2022 року. Через два роки син вирішив оформити на себе його грошове забезпечення, надавши до ТЦК довідку з неправдивими даними.

Староста округу, знаючи, що родичі давно не живуть разом, підписала фіктивний документ.

"Цей фіктивний документ став однією з підстав для отримання виплат. Зокрема, грошового забезпечення, передбаченого законодавством, а також різних видів матеріальної допомоги", - зазначили у прокуратурі.

Усього за 2024 рік молодик незаконно отримав понад 3,8 млн гривень, які, за даними правоохоронців, "витратив на власний розсуд".

Як викрили злочин

Афера розкрилася лише після того, як у березні минулого року військовий повернувся з полону і помітив відсутність значної частини виплат.

Наразі синові повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Суд уже наклав арешт на його майно та рахунки.

Щодо старости, яка видала фальшиву довідку, справа вже перебуває на розгляді суду.

Інші незаконні схеми з виплатами

Нагадаємо, раніше було викрито українського військовослужбовця, який самовільно залишив службу та інсценував власне "зникнення безвісти", аби його родина могла отримувати державні виплати. У результаті незаконної схеми було привласнено майже 1 млн гривень.

Правоохоронці з’ясували, що наприкінці серпня 2023 року військовий залишив місце несення служби в Луганській області та поінформував про це близьких. Згодом у військовій частині його офіційно визнали безвісти зниклим.

Цією ситуацією скористався родич дезертира, запропонувавши інсценувати зникнення для оформлення компенсацій.

Також Державне бюро розслідувань викрило змову військового з матір’ю та братом, створивши видимість свого зникнення на фронті, що дозволило родині незаконно отримати близько мільйона гривень. Усіх учасників схеми затримали.

