Вкрав мільйони полоненого батька: на Львівщині сина військового спіймали на шахрайстві

У Львівській області викрили 22-річного чоловіка, який привласнив понад 3,8 млн гривень виплат свого батька-військовослужбовця, поки той перебував у полоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської обласної прокуратури.
За даними слідства, батько підозрюваного потрапив у полон у квітні 2022 року. Через два роки син вирішив оформити на себе його грошове забезпечення, надавши до ТЦК довідку з неправдивими даними.
Староста округу, знаючи, що родичі давно не живуть разом, підписала фіктивний документ.
"Цей фіктивний документ став однією з підстав для отримання виплат. Зокрема, грошового забезпечення, передбаченого законодавством, а також різних видів матеріальної допомоги", - зазначили у прокуратурі.
Усього за 2024 рік молодик незаконно отримав понад 3,8 млн гривень, які, за даними правоохоронців, "витратив на власний розсуд".
Афера розкрилася лише після того, як у березні минулого року військовий повернувся з полону і помітив відсутність значної частини виплат.
Наразі синові повідомлено про підозру у шахрайстві та використанні підроблених документів. Суд уже наклав арешт на його майно та рахунки.
Щодо старости, яка видала фальшиву довідку, справа вже перебуває на розгляді суду.
Нагадаємо, раніше було викрито українського військовослужбовця, який самовільно залишив службу та інсценував власне "зникнення безвісти", аби його родина могла отримувати державні виплати. У результаті незаконної схеми було привласнено майже 1 млн гривень.
Правоохоронці з’ясували, що наприкінці серпня 2023 року військовий залишив місце несення служби в Луганській області та поінформував про це близьких. Згодом у військовій частині його офіційно визнали безвісти зниклим.
Цією ситуацією скористався родич дезертира, запропонувавши інсценувати зникнення для оформлення компенсацій.
Також Державне бюро розслідувань викрило змову військового з матір’ю та братом, створивши видимість свого зникнення на фронті, що дозволило родині незаконно отримати близько мільйона гривень. Усіх учасників схеми затримали.