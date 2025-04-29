Уиткоффу не удалось убедить Путина - требует 4 региона Украины, - Bloomberg

Встреча Путина и Уиткоффа

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и российский диктатор Владимир Путин провели встречу в пятницу, 25 апреля.

После нее у Путина заявили, что встреча Уиткоффа и Путина состоялась в Кремле. У них прошел трехчасовой разговор, который "имел конструктивный и весьма полезный характер".

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Виткофф и Путин обсудили "украинский кризис". А именно "возможность возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины".

Стоит отметить, что спецпредставитель президента США уже встречался с Путиным ранее, 11 апреля. Тогда их встреча длилась почти пять часов.

После встречи с российским диктатором Уиткофф заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".

Угрозы США

Добавим, что на фоне неэффективных переговоров о завершении войны в Украине недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.

На днях американский президент также заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.

Однако в Европе, по информации Financial Times, все больше опасаются, что Трамп скоро откажется от участия в мирных переговорах между Киевом и Москвой, использовав минимальный прогресс в качестве оправдания.

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