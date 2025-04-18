Уиткофф говорил с Путиным о территориях Украины: считает, что РФ может получить часть

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обсуждал вопрос территорий Украины с российским диктатором Владимиром Путиным. Он считает, что РФ может получить часть регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уиткоффа в интервью The Wall Street Journal.

Спецпредставитель президента США посетил Россию на прошлой неделе. Уиткофф подтвердил, что говорил с Путиным о вопросах территорий.

В интервью WSJ Уиткофф отметил, что в их дискуссиях Путин был зациклен на украинских территориях. По словам американского чиновника, Россия якобы может получить часть регионов, но не все.

При этом Уиткофф предположил, что Украина "может меньше волноваться о некоторых регионах", если они русскоязычные.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не откажется от оккупированных россиянами территорий и не признает их частью РФ.

Визит Уиткоффа к Путину

Напомним, 11 апреля спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку и участник переговорного процесса по войне РФ против Украины Стив Уиткофф ездил в Россию. В Санкт-Петербурге он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным, их встреча длилась почти пять часов. Главной темой переговоров была Украина.

После встречи с Путиным спецпредставитель президента США заявил, что ключ к так называемому мирному соглашению между РФ и Украиной - это вопрос "пяти территорий".

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей", - сказал Уиткофф.