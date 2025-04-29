Віткоффу не вдалося переконати Путіна - вимагає 4 регіони України, - Bloomberg

За даними видання, спеціальний представник президента США Стів Віткофф намагався переконати Путіна погодитися на припинення бойових дій уздовж поточної лінії фронту під час тривалих переговорів у Кремлі в п’ятницю, 25 квітня.

Однак російський диктатор тримається заявлено раніше позиції й хоче отримати повний контроль над чотирма регіонами України, які вона досі повністю не окупувала, у межах будь-якої угоди про припинення війни. Про це Bloomberg повідомили три джерела в Москві, обізнані з перебігом переговорів.

Ця вимога стала ударом по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та завершення війни, додає видання. За словами одного з його співрозмовників, переговори наразі зайшли в глухий кут, і подальший прогрес можливий лише за прямої участі Путіна та Трампа.

У Трампа коментувати переговори Віткоффа і Путіна відмовилися.

"Ми не коментуємо поточні переговори. Ми продовжуємо просуватися вперед у роботі як з Україною, так і з Росією задля мирного врегулювання конфлікту", - лише заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Х’юїтт.