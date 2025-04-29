Віткоффу не вдалося переконати Путіна - вимагає 4 регіони України, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін продовжує вимагати українські території у рамках будь-якої мирної угоди, попри тиск з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, спеціальний представник президента США Стів Віткофф намагався переконати Путіна погодитися на припинення бойових дій уздовж поточної лінії фронту під час тривалих переговорів у Кремлі в п’ятницю, 25 квітня.
Однак російський диктатор тримається заявлено раніше позиції й хоче отримати повний контроль над чотирма регіонами України, які вона досі повністю не окупувала, у межах будь-якої угоди про припинення війни. Про це Bloomberg повідомили три джерела в Москві, обізнані з перебігом переговорів.
Ця вимога стала ударом по зусиллях президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та завершення війни, додає видання. За словами одного з його співрозмовників, переговори наразі зайшли в глухий кут, і подальший прогрес можливий лише за прямої участі Путіна та Трампа.
У Трампа коментувати переговори Віткоффа і Путіна відмовилися.
"Ми не коментуємо поточні переговори. Ми продовжуємо просуватися вперед у роботі як з Україною, так і з Росією задля мирного врегулювання конфлікту", - лише заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Х’юїтт.
Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін провели зустріч у п'ятницю, 25 квітня.
Після неї у Путіна заявили, що зустріч Віткоффа та Путіна відбулась у Кремлі. У них пройшла тригодинна розмова, яка "мала конструктивний і вельми корисний характер".
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Віткофф та Путін обговорили "українську кризу". А саме "можливість відновлення прямих переговорів між представниками Російської Федерації та України".
Варто зазначити, що спецпредставник президента США вже зустрічався з Путіним раніше, 11 квітня. Тоді їхняя зустріч тривала майже п'ять годин.
Після зустрічі з російським диктатором Віткофф заявив, що ключ до так званої мирної угоди між РФ та Україною - це питання "п'яти територій".
Додамо, що на фоні неефективних переговорів про завершення війни в Україні нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.
Днями американський президент також заявив, що наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.
Однак у Європі, за інформацією Financial Times, все більше побоюються, що Трамп скоро відмовиться від участі в мирних переговорах між Києвом і Москвою, використавши мінімальний прогрес як виправдання.
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