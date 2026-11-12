Уиткофф после встречи с Путиным анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров

Спецпредставитель США Стив Уиткофф после встречи с российским диктатором в четверг, 12 ноября, заявил о договоренности по новому раунду трехсторонних переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"Я думаю, прогресс достигнут. Я думаю, он был достигнут сегодня утром. Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу", - заявил он.

Кроме того, спецпредставитель США сообщил, что к последующим переговорам по войне в Украине присоединятся представители европейских стран.

"Они наши партнеры, и для них важно участвовать", - заявил он.

На встрече с диктатором Уиткофф выразил желание, чтобы представители стран ЕС присоединились к следующему раунду переговоров.

"Европейцы хотят, чтобы эта война действительно закончилась и чтобы после нее наступил продолжительный мир", - подчеркнул зять американского лидера Джаред Кушнер.

В ответ Путин заявил, что Россия якобы "никогда не возражала против ведения диалога" с Европой.

"Вы хотите, чтобы этот мир был крепким и долговременным, и я подтверждаю, что разделяю это желание, и сказал бы даже больше. Я хочу, чтобы этот мир был вечным, навсегда", - заявил российский диктатор.