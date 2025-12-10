"Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне РФ": сенатор США призвал Трампа сменить посланников
Американский сенатор-демократ Ричард Блументаль считает, что президент США Дональд Трамп должен заменить своих переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые участвуют в процессе урегулирования войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блументаля для Общественного.
Блументаль выразил глубокую обеспокоенность тем, что Трамп подталкивает Украину к быстрому подписанию мирного соглашения без гарантий безопасности.
"Я глубоко обеспокоен тем, что он (Трамп, - ред.), кажется, оставляет Украину на произвол судьбы. Заставляет ее идти на территориальные уступки, которые являются несправедливыми и неразумными, и лишает ее военной помощи, необходимой для защиты от путинской резни", - заявил он.
Блументаль также выразил надежду, что Конгресс будет продвигать признание России государством-спонсором терроризма из-за похищения украинских детей и введения дополнительных экономических санкций.
Комментируя мирные переговоры, сенатор отметил, что они проводятся "полностью односторонне", с требованиями к Украине без реальных уступок со стороны России.
По его оценке, спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые ведут переговоры от США, выглядят предвзятыми и, кажется, больше на стороне России, чем беспристрастными посредниками.
"Они, кажется, предвзяты в отношении Украины. Я думаю, что Трампу нужны новые посланники - Уиткофф и Кушнер, кажется, на стороне России вместо того чтобы быть беспристрастными или объективными переговорщиками. И весь "мирный план" нужно выбросить. Им нужно вернуться к начальному этапу", - заявил Блументаль.
Мирный план США
Зять президента Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф стали ведущими американскими представителями в переговорах с Россией.
Недавно они отправились в Москву на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможный мирный план.
После этого Уиткофф и Кушнер встретились с украинской делегацией во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Майами, чтобы обсудить предложения со стороны Украины.
6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером.
По данным источников Axios, стороны обсуждали территории и гарантии безопасности. По второму вопросу фактически достигнуто согласие.
Узнать, кто такой Джаред Кушнер и почему Россия ожидает от него план завершения войны, можно в материале РБК-Украина.
Отдельно в другом материале объясняется, кто такой Стивен Уиткофф - еще один посланник Трампа по войне в Украине, который летал в Москву для переговоров.