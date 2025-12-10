"Віткофф і Кушнер, здається, на боці РФ": сенатор США закликав Трампа змінити посланців
Американський сенатор-демократ Річард Блументаль вважає, що президент США Дональд Трамп повинен замінити своїх переговорників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які беруть участь у процесі врегулювання війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блументаля для Суспільного.
Блументаль висловив глибоке занепокоєння тим, що Трамп підштовхує Україну до швидкого підписання мирної угоди без гарантій безпеки.
"Я глибоко стурбований тим, що він (Трамп, - ред.), здається, полишає Україну напризволяще. Змушує її йти на територіальні поступки, які є несправедливими та нерозумними, і позбавляє її військової допомоги, необхідної для захисту від путінської різанини", - заявив він.
Блументаль також висловив сподівання, що Конгрес просуватиме визнання Росії державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей та запровадження додаткових економічних санкцій.
Коментуючи мирні переговори, сенатор зазначив, що вони проводяться "повністю односторонньо", з вимогами до України без реальних поступок з боку Росії.
За його оцінкою, спецпосланник Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер, які ведуть переговори від США, виглядають упередженими та, здається, більше на боці Росії, ніж неупередженими посередниками.
"Вони, здається, упереджені щодо України. Я думаю, що Трампу потрібні нові посланці - Віткофф та Кушнер, здається, на боці Росії замість того аби бути неупередженими чи об'єктивними перемовниками. І весь "мирний план" потрібно викинути. Їм потрібно повернутися до початкового етапу", - заявив Блументаль.
Мирний план США
Зять президента Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець Стів Віткофф стали провідними американськими представниками в переговорах із Росією.
Нещодавно вони вирушили до Москви на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, аби обговорити можливий мирний план.
Після цього Віткофф та Кушнер зустрілися з українською делегацією на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим у Маямі, щоб обговорити пропозиції з боку України.
6 грудня відбулася двогодинна телефонна розмова президента України Володимира Зеленського Віткоффом та Кушнером.
За даними джерел Axios, сторони обговорювали території та гарантії безпеки. Щодо другого питання фактично досягнуто згоди.
