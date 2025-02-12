Кто такой Стивен Виткофф – еще один посланник Трампа по войне в Украине, который летал в Москву

Президент США Дональд Трамп поручил Стивену Виткоффу заниматься вопросом войны в Украине. Как спецпредставитель главы Белого дома, Виткофф совершил визит в Москву, а также вошел в состав команды переговорщиков по завершению войны.

РБК-Украина собрало все, что известно о Стивене Виткоффе.

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Кто такой Стивен Виткофф

Стивен Чарльз Виткофф – американский миллиардер, инвестор и застройщик. Ему 67 лет, родился в Нью-Йорке, получил высшее образование в сфере юриспруденции.

Виткофф начинал карьеру с должности адвоката в сфере недвижимости. После окончания учебы работал в нью-йоркской юридической фирме Dreyer&Traub, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. Они подружились в процессе работы над бизнес-соглашением.

Через два года адвокатской работы вместе с коллегой Стивен Виткофф основал компанию жилой и офисной недвижимости Stellar Management.

В конце 90-х создал собственную компанию Witkoff Group, в собственности которой на 2019 год было более 50 объектов недвижимости в США и за границей.

Посланник Трампа

Стивен Виткофф работал в команде Дональда Трампа еще во время его первой президентской каденции.

В 2020 году во время пандемии коронавируса он возглавил организацию Great American Economic Revival Industry Group, созданную для борьбы с экономическими последствиями пандемии.

Поддерживал Трампа во время его президентской кампании 2024, был сопредседателем комитета по инаугурации.

После избрания на должность главы Белого дома Дональд Трамп объявил, что назначит Стива Виткоффа специальным представителем по Ближнему Востоку.

В начале года Виткофф принимал участие в переговорах по прекращению огня и обмену заложниками между Израилем и ХАМАС вместе с представителем администрации Джо Байдена Бретом Макгерком и премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

Как писало издание The New York Times, откровенный, прямой и агрессивный стиль переговоров Виткоффа способствовал заключению соглашения о прекращении огня, в ходе которого должен был состояться обмен 33 заложников, удерживаемых ХАМАС, на 1000 палестинских заключенных.

В конце января Виткофф прибыл в Израиль и совершил поездку в Газу, чтобы лично наблюдать за прекращением огня между Израилем и ХАМАС.

Что делал Виткофф в Москве

11 февраля Стив Виткофф посетил Москву со специальным визитом и забрал на своем самолете американца Марка Фогеля, который три года находился в российской тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.

FoxNews сообщало, что во вторник Москве Виткофф провел трехчасовую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как впоследствии стало известно, президент США Дональд Трамп несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника Виткоффа за пределы вопросов Ближнего Востока "с целью открытия переговорного канала с россиянами".

По словам собеседников издания NYT, Трамп доверяет Виткоффу и считает, что у него есть надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Также Виткофф уже проводил прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Владимира Путина и обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

На следующий день после визита Виткоффа в РФ, 12 февраля Трамп провел телефонные переговоры с Путиным.

По результатам разговора, американский лидер заявил, что договорился с Путиным "очень тесно" работать вместе, а также чтобы "соответствующие команды немедленно начали переговоры".

Также Трамп сообщил, что Стивен Виткофф войдет в состав переговорной команды США по завершению войны в Украине.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп назначил своим посланником по Украине и России генерала в отставке Кита Келлога.

Как пишет NYT, пока непонятно точное распределение полномочий между Виткоффом и Келлогом.

К тому же, объявляя состав команды переговорщиков, Трамп не упомянул Кита Келлога.

При подготовке использовались: публикации NYT, FoxNews, сообщения Дональда Трампа в Truth Social, информация из Wikipedia.